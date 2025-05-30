Ένα δημοσίευμα - κόλαφος για τον Ίλον Μασκ,δημοσιεύουν οι New York Times, επισημαίνοντας ότι ένας από τους στενότερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει κεταμίνη τόσο συχνά που του προκαλούσε προβλήματα στην ουροδόχο κύστη του ενώ παράλληλα ταξίδευε καθημερινά για να προμηθευτεί περίπου 20 χάπια.

Σύμφωνα με την έρευνα των New York Times, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κατανάλωνε τακτικά κεταμίνη, έκσταση και ψυχεδελικά μανιτάρια κατά την άνοδό του στην πολιτική όπως δήλωσαν στους Times ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις δραστηριότητές του. Η χρήση ναρκωτικών φέρεται να εντάθηκε καθώς δώρισε 275 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και αργότερα απέκτησε σημαντική εξουσία μέσω του ρόλου του ως επικεφαλής του «τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» ή αλλιώς του DOGE.

Ο Μασκ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση το βράδυ της Τετάρτης, μήνες αφότου επέδειξε μια συμπεριφορά που επικρίθηκε σημαντικά παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής μελών του υπουργικού συμβουλίου και του ναζιστικού χαιρετισμού σε πολιτική συγκέντρωση.

Πηγές ανέφεραν στους Times ότι ο Μασκ είναι εθισμένος σημαντικά στην κεταμίνη, καταναλώνοντας μεγάλες δόσεις μερικές φορές καθημερινά αντί για μια «μικρή ποσότητα» που είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι λάμβανε «περίπου μία φορά κάθε δύο εβδομάδες». «Αν έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική κεταμίνη, δεν μπορείτε πραγματικά να κάνετε δουλειά, και έχω πολλή δουλειά», είχε πει προηγουμένως ο Μασκ στον δημοσιογράφο Ντον Λέμον τον Μάρτιο του 2024, υποβαθμίζοντας την χρήση της κεταμίνης που έκανε.

Ωστόσο, μέχρι την άνοιξη του περασμένου έτους, οι Times αναφέρουν ότι ο Μασκ έλεγε στους συνεργάτες του ότι η χρήση κεταμίνης επηρέαζε την ουροδόχο κύστη του - μια γνωστή συνέπεια της χρόνιας κατάχρησης του ναρκωτικού, το οποίο έχει ψυχεδελικές ιδιότητες και μπορεί να προκαλέσει αποσύνδεση από την πραγματικότητα, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Παραμένει ασαφές εάν ο Μασκ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο, όπου συμμετείχε σε ευαίσθητες συναντήσεις με ξένους ηγέτες και κατείχε εξουσία σχετικά με τις περικοπές των ομοσπονδιακών δαπανών.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν ο Μασκ υποβλήθηκε σε έλεγχο ναρκωτικών λόγω και της πρόσβασής του σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.