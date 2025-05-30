Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε την Παρασκευή συνάντηση στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα τον ΙΔ’.

Στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρεται:

Σήμερον, Παρασκευήν, 30ήν Μαΐου 2025, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνηντήθη μέ τήν Α.Ἁγιότητα τόν Πάπαν Λέοντα ΙΔ´ ἐν τῷ Ἀποστολικῷ Ἀνακτόρῳ τοῦ Βατικανοῦ.

Οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες συνεζήτησαν λεπτομερείας τῆς ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους πραγματοποιηθησομένης ἐπισήμου ἐπισκέψεως τῆς Α.Ἁγιότητος εἰς τήν Τουρκίαν, ὡς καί ἄλλα ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά θέματα.

Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς δευτέρας ταύτης συναντήσεως Πάπα καί Πατριάρχου ὑπῆρξε καί πάλιν λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος, εἰς τό τέλος δέ αὐτῆς ἡ Α.Ἁγιότης ἐδέχθη τά σέβη καί συνεφωτογραφήθη μέ ὅλα τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Ἀετίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνατολίου Δοξαστάκη καί Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα.

Πηγή: skai.gr

