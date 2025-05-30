«Πυρά» κατά του Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή το Ισραήλ κατηγορώντας τον ότι ξεκίνησε μια «σταυροφορία εναντίον του εβραϊκού κράτους», αφού κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ εάν η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν βελτιωθεί.

«Δεν υπάρχει ανθρωπιστικός αποκλεισμός. Αυτό είναι ένα κραυγαλέο ψέμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, υπερασπιζόμενο τις προσπάθειές του να επιτρέψει την παροχή βοήθειας. «Αλλά αντί να ασκήσει πίεση στους τζιχαντιστές τρομοκράτες, ο Μακρόν θέλει να τους ανταμείψει με ένα παλαιστινιακό κράτος. Αναμφίβολα, η εθνική του εορτή θα είναι η 7η Οκτωβρίου».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Σιγκαπούρη, ο Μακρόν υποστήριξε επίσης ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους με όρους δεν ήταν «μόνο ηθικό καθήκον, αλλά και πολιτική αναγκαιότητα».

Μια «σκληρότερη στάση» θα σήμαινε την εγκατάλειψη της υπόθεσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά «και την εφαρμογή κυρώσεων», δήλωσε ο Γάλλος ηγέτης.

