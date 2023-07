Επίθεση στο Τελ Αβίβ με επτά τραυματίες, ενώ μαίνεται η ισραηλινή επιδρομή στη Τζενίν - Βίντεο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά - Για αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ για την επιδρομή στη Δυτική Όχθη μιλά η Χαμάς.

Άγνωστος πραγματοποίησε επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι στην οδό Pinchas Rosen στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επτά τραυματίες, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Οι τρεις εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

לפי גורמי הרפואה, שבעה בני אדם נפגעו בדרגות פציעה שונות – שלושה במצב קשה, שניים במצב בינוני ושניים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים בילינסון ואיכילוב. כוחות הביטחון וההצלה במקום ונסיבות האירוע בחקירה — משטרת ישראל (@IL_police) July 4, 2023

Ισραηλινοί αξιωματικοί επιβεβαίωσαν ότι «ο δράστης οδηγούσε στην οδό Pinchas Rosen στο Τελ Αβίβ και στη συνέχεια έριξε το όχημα πάνω σε πεζούς που στέκονταν έξω από εμπορικό κέντρο. Ακολούθως ο δράστης βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να μαχαιρώσει τους πεζούς».

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε δύο νοσοκομεία.

Οι ισραηλινές Αρχές χαρακτήρισαν το χτύπημα τρομοκρατικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έπεσε νεκρός από πύρα.

More terrible footage from the terror attack that just happened on Pinchas Rosen street in Tel Aviv.



Thank g-d the terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/L5Mkx5KKjf — Zina Rakhamilova (@PrincessZeeGirl) July 4, 2023

Χαμάς: Ηρωική επίθεση

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, πανηγύρισε για την επίθεση λέγοντας ότι «η ηρωική επίθεση στο Τελ Αβίβ είναι η πρώτη απάντηση στα εγκλήματα εναντίον των ανθρώπων μας στην Τζενίν. Η [ισραηλινή] κατοχή θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματα στη Τζενίν. Δοξάζουμε τους ήρωες μας και τους μαχητές μας στη Τζενίν».

#BREAKING: Reports of a ramming attack in Tel Aviv - 5 injured pic.twitter.com/eD6grRz2Xd — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 4, 2023

BREAKING: At least four people were wounded in a combined car-ramming and shooting on Pinchas Rosen Street in Tel Aviv. The attacker was neutralized. https://t.co/gthJRHl8fs pic.twitter.com/4DXVCIOdRO — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) July 4, 2023

Προσοχή σκληρές εικόνες

⚡️Shooting and ramming operation in Tel Aviv today led to numerous casualties among settlers pic.twitter.com/RJZp39gTg8 — War Monitor (@WarMonitors) July 4, 2023

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της ισραηλινής αστυνομίας, ο «τρομοκράτης» ζούσε στη Δυτική όχθη και έδρασε μόνος του. Πέρασε στο Ισραήλ με ιατρική άδεια.

Πηγή: skai.gr

