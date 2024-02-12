Οι αρχές συλλαμβάνουν δυο φερόμενους ως δράστες σφαγής νέων στο Μεξικό

Άνδρας και γυναίκα που φέρονται να συγκαταλέγονται στους δράστες επίθεσης ενόπλων εναντίον γιορτής νέων τον Δεκέμβριο στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, όπου είχαν δολοφονηθεί 11 άνθρωποι, τέθηκαν υπό κράτηση, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η πολιτειακή εισαγγελία.

Τη 17η Δεκεμβρίου, ένοπλοι εισέβαλαν σε κτήμα στην πόλη Σαλβατιέρα όπου περίπου εκατό νέοι συμμετείχαν σε γιορτή ενόψει των Χριστουγέννων κι άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας ένδεκα ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Ως αυτό το στάδιο, η εισαγγελία δεν έχει αποκαλύψει ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης. Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ενδέχεται να επρόκειτο για υπόθεση εκβίασης, ή για συνέπεια διένεξης.

Η εισαγγελία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν. Εικονίζονται να φορούν στολές ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας.

Στη Γουαναχουάτο δολοφονήθηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι το 2023, ο υψηλότερος αριθμός στη χώρα. Η βιομηχανική πολιτεία έχει μετατραπεί σε θέατρο σύγκρουσης ανάμεσα στα καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο, που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές καυσίμων, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

