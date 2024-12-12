Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λαττάκεια και Ταρτούς

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις παραθαλάσσιες επαρχίες Λαττάκεια και Ταρτούς, ανέφερε χθες Τετάρτη το βράδυ η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομές» με στόχο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις», συμπεριλαμβανομένων «του λιμανιού της Λαττάκειας» και αποθηκών στη γειτονική Ταρτούς, σημείωσε η ΜΚΟ, εξηγώντας πως «ισραηλινά μαχητικά συνεχίζουν να καταστρέφουν ό,τι απομένει από το συριακό στρατιωτικό οπλοστάσιο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μετά την πτώση του παλιού καθεστώτος».
