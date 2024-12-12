ΟΗΕ: Με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση απαίτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο απαιτεί άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε την Τετάρτη από 158 κράτη-μέλη, επί συνόλου 193. Τον Οκτώβριο του 2023, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε απευθύνει έκκληση και δύο μήνες αργότερα είχε αξιώσει εκεχειρία για ανθρωπιστικούς λόγους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

