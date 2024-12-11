Βραζιλία: Ο Λούλα σε νέα χειρουργείο για το αιμάτωμα στον εγκέφαλο

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα υποβληθεί αύριο Πέμπτη σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, μετά την πρώτη στην οποία υποβλήθηκε επειγόντως για αιμάτωμα κοντά στον εγκέφαλο, ανακοίνωσαν σήμερα οι θεράποντες ιατροί.

Ο 79χρονος Λούλα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Συρο-Λιβανέζικου Νοσοκομείου στο Σάο Πάολο και θα υποβληθεί το πρωί της Πέμπτης σε εμβολισμό της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν επίσης ότι ο Λούλα δεν παρουσίασε μετεγχειρητικές επιπλοκές το πρώτο 24ωρο, έκανε φυσιοθεραπεία, ενώ δέχθηκε επίσκεψη από μέλη της οικογένειά του.

Το αιμάτωμα για το οποίο χειρουργήθηκε ο Λούλα ήταν το αποτέλεσμα μιας πτώσης που είχε ο βραζιλιάνος πρόεδρος, πριν από περίπου δύο μήνες, μέσα στο σπίτι του. Το βράδυ της Δευτέρας, ενώ συνομιλούσε με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου στην Μπραζίλια, ο Λούλα παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο που επιδεινωνόταν και μεταφέρθηκε για εξετάσεις σε κοντινό νοσοκομείο, είπε ο εκπρόσωπός του, Πάουλο Πιμέντα. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ενδοκρανιακή αιμορραγία και ο Λούλα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Σάο Πάολο για να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

