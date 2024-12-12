Της Nia-Malika Henderson

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άκουσε μια λέξη από τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας που λίγοι περίμεναν να ακούσει. Αυτή η λέξη είναι «όχι». Και τώρα, ο εκλεγμένος πρόεδρος και οι σύμμαχοί του MAGA είναι αποφασισμένοι να μην την ακούσουν ποτέ ξανά. Στόχος τους είναι να σφετεριστούν τον ισχυρό και ανεξάρτητο ρόλο «συμβουλής και συναίνεσης» της άνω Βουλής, απειλώντας με αντίποινα εναντίον των γερουσιαστών που διστάζουν τις επιλογές του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ. Αυτή είναι μία ανησυχητική εξέλιξη, αν η πρόβλεψη αποδειχθεί σωστή. Είναι, επίσης, μία απόκλιση από τον ρόλο που έπαιξε η Γερουσία υπό τον Μιτς ΜακΚόνελ στην πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ.

Αφού νίκησε την Κάμαλα Χάρις στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, οι οποίες έδωσαν στους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο της Γερουσίας και (μετά βίας) της Βουλής, ο Τραμπ έπιασε γρήγορα δουλειά ανακοινώνοντας νέους διορισμένους εκτελεστικούς φορείς. Σκέφτηκε ότι η Ρεπουμπλικανική Γερουσία θα ήταν αναμφισβήτητα συμμορφωμένη στην παροχή της συγκατάθεσής της για όλες τις επιθυμίες του. Αρχικά, τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο του εκλεγμένου προέδρου.

Πιτ Χέγκσεθ: Η «πέτρα του σκανδάλου»

Σε αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις, η Γερουσία επέφερε πρόωρες και απροσδόκητες ήττες στον Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες προστατευτικές γραμμές στο Trump 2.0. Αυτό ήταν ένα ελπιδοφόρο πρώιμο σημάδι - αλλά έθεσε υπό αμφισβήτηση την επιρροή του Τραμπ στο κόμμα του. Οι σκληροπυρηνικοί του MAGA σπεύδουν τώρα να υπερασπιστούν την πιο επίμαχη επιλογή του, τον Πιτ Χέγκσεθ, την απαράδεκτη επιλογή του Τραμπ να ηγηθεί του Πενταγώνου.

Ο πρώην παρουσιαστής του Σαββατοκύριακου του Fox News και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ είναι ένας μοναδικά κακός υποψήφιος, μία κλασική περίπτωση αποτυχίας. Αφού επέβλεψε την οικονομική κακοδιαχείριση σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα βετεράνων, προσλήφθηκε για να ηγηθεί μιας άλλης, όπου ακολούθησε το ίδιο μοτίβο. Κατηγορήθηκε για δημόσια μέθη και κατά συρροή απιστία, καθώς και για σεξουαλική επίθεση, την οποία ο ίδιος αρνήθηκε. Κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι τον συκοφαντούν. Ίσως, το πιο καταδικαστικό ήταν ένα γράμμα του 2018 από τη μητέρα του που κατηγόρησε τον γιο της για «ανεντιμότητα, απιστία, προδοσία, εξευτελισμό, υποτίμηση» των γυναικών, σύμφωνα με τους New York Times. Σε εμφάνιση στο Fox, η μητέρα του, Penelope Hegseth, είπε ότι ο γιος της ήταν ένας αλλαγμένος άντρας και παρακάλεσε τις γυναίκες στη Γερουσία να τον δουν για αυτό που είναι τώρα, όχι για αυτό που ήταν τότε.

Ωστόσο, ο Τραμπ στάθηκε στο πλευρό του, μόνο για να παρακολουθήσει ανθρώπους όπως ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ, να αποκαλεί τους ισχυρισμούς «πολύ ανησυχητικούς». Η γερουσιαστής Τζόνι Ερνστ, Ρεπουμπλικανή της Αϊόβα, υποσχέθηκε να υποβάλει τον Χέγκσεθ σε «ενδελεχή έλεγχο» και φαινόταν ότι αυτό ήταν ένα πιθανό «όχι» στον διορισμό του. Η Ερνστ είναι η πρώτη γυναίκα βετεράνος μάχης στον άνω θάλαμο και επιζούσα από σεξουαλική επίθεση. Μετά από απειλές για πρωταρχική πρόκληση, ακούγεται πιο υποστηρικτική του Hegseth. Ο Γκράχαμ, ένας ανθρώπινος ανεμοδείκτης, έχει επίσης αλλάξει πορεία.

Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν απορρίψει την υποψηφιότητα του Χέγκσεθ πριν από τις ακροάσεις επιβεβαίωσης, θα ήταν η τρίτη μεγάλη απώλεια του Τραμπ από τότε που κέρδισε τις εκλογές. Πρώτον, ο Τραμπ ήθελε ο γερουσιαστής της Φλόριντα Ρικ Σκοτ ​​να γίνει ο νέος ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία. Η Γερουσία τον αψήφησε και πήγε με τον γερουσιαστή της Νότιας Ντακότα John Thune, θεσμικό (και συνεργάτη του πρώην ηγέτη της πλειοψηφίας Mitch McConnell).

Τότε ο Τραμπ ήθελε ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα, Ματ Γκάετς, να υπηρετήσει ως γενικός εισαγγελέας. Τουλάχιστον τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ήταν «αμείλικτα αντίθετοι», συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή της Γιούτα Τζον Κέρτις.

Tulsi Gabbard και Robert F. Kennedy Jr.: Οι υποψήφιοι για τους οποίους «θα δώσει μάχη» ο Τραμπ

Εάν ο Χέγκσεθ απορριφθεί, επίσης, ο Τραμπ θα φαινόταν αδύναμος και η Γερουσία θα φαινόταν ισχυρή, ανοίγοντας πιθανώς τον δρόμο για ένσταση σε άλλους υποψηφίους. Ενώ ο Χέγκσεθ έχει τραβήξει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής των μέσων ενημέρωσης, υπάρχει επίσης ο Tulsi Gabbard, ένας απολογητής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει επιλεγεί ως διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, μία επιλογή που έχει επικριθεί από πολλούς πρώην αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας. Ο Gabbard έχει επαινεθεί πρόσφατα στη ρωσική κρατική τηλεόραση ως «εντελώς υπέροχος».

Οι Ρώσοι είναι επίσης ενθουσιασμένοι με την επιλογή του εκλεγμένου προέδρου του Kash Patel, αγαπημένου του QAnon, να ηγηθεί του FBI. Ο Patel έχει μια λίστα εχθρών 60 ατόμων που ονομάζονται «Μέλη του εκτελεστικού κλάδου Deep State» που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ως μέρος περιοδείας εκδίκησης του Τραμπ εάν οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας επιβεβαιώσουν τον διορισμό του Patel. Στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν ο πρόεδρος ήθελε να ορίσει τον Patel ως αναπληρωτή διευθυντή του FBI, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Μπιλ Μπαρ μπλόκαρε την κίνηση, λέγοντας στον αρχηγό του προσωπικού του Λευκού Οίκου «πάνω από το νεκρό μου σώμα». Ο πρώην υπουργός Άμυνας Mark Esper κατηγόρησε τον Patel στα απομνημονεύματά του ότι είπε ψέματα κατά την απόπειρα διάσωσης ενός απαχθέντος Αμερικανού που κρατούνταν στη Νιγηρία, δυνητικά θέτοντας σε κίνδυνο την αποστολή και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές. Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να ονομάσει τον Patel ως αναπληρωτή διευθυντή της CIA, αλλά ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς παρενέβη και η διευθύντρια της CIA Τζίνα Χάσπελ απείλησε να παραιτηθεί.

Και μετά υπάρχει ο Robert F. Kennedy Jr., ο εκλεκτός του Τραμπ για να ηγηθεί των Υπηρεσιών Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ο οποίος έχει διακινήσει απομυθοποιημένες και επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν τα εμβόλια με τον αυτισμό. Πιστεύει λανθασμένα ότι ο HIV δεν προκαλεί AIDS και έχει πιέσει για το νωπό γάλα και την εξάλειψη του φθορίου από το πόσιμο νερό.

Ο Gabbard και ο Κένεντι λέγεται ότι είναι οι υποψήφιοι για τους οποίους ο Τραμπ είναι «έτοιμος να δώσει μάχη», σύμφωνα με το Bulwark. Αυτό το βιβλίο έχει ήδη τεθεί σε κίνηση με τον Hegseth. Τόσο ο Gabbard όσο και ο Patel συναντήθηκαν με γερουσιαστές του ρεπουμπλικανικού κόμματος στις αρχές αυτής της εβδομάδας και οι συναντήσεις σύμφωνα με πληροφορίες πήγαν καλά. Ενδεχομένως να μην απαιτείται καν εσωκομματικός πόλεμος.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης της επερχόμενης μειοψηφίας των Δημοκρατικών, αποφάσισε να παραμείνει στρατηγικά σιωπηλός για τις επιλογές του Τραμπ, ελπίζοντας ότι μερικοί Ρεπουμπλικάνοι θα αποσπάσουν τους υποψηφίους μόνοι τους. Αυτή η βάση θα αλλάξει τον επόμενο μήνα όταν οι Ρεπουμπλικάνοι αναλάβουν τη Γερουσία και ξεκινήσουν οι ακροάσεις.

Ο Τραμπ περίμενε ότι η Γερουσία θα συμμορφωνόταν και θα τον υποστήριζε μονομερώς, επιτρέποντας ραντεβού για διακοπές και σταματώντας τους ελέγχους του FBI. Και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας έχουν υποστηρίξει δημόσια τις επιλογές του. Πολλοί θα πάρουν τη θέση του γερουσιαστή από την Αλαμπάμα, Τόμι Τάμπερβιλ, και θα αποτελέσουν απλώς μια σφραγίδα για τον Τραμπ.

Αλλά με τη μικρή τους πλειοψηφία, χρειάζονται μόνο τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι για να λειτουργήσουν ως έλεγχος στον Τραμπ. Το ότι έχουν δείξει λίγο τα δόντια τους μέχρι τώρα είναι καλό σημάδι, αλλά δεν είναι αρκετά καλό. Φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι θα συμμορφωθούν και θα επιβεβαιώσουν ακόμη και τους πιο αμφιλεγόμενους υποψηφίους του Τραμπ. Η απειλή του όχλου MAGA δεν μπορεί να παραλειφθεί. Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, μέρος της ζημιάς θα περιοριστεί από μια μικρή χούφτα Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας που μπορούν να φανταστούν μια εποχή μετά τον Τραμπ και θέλουν να διατηρήσουν τη Γερουσία ως τον «κατευναστή των πνευμάτων» που φαντάζονται οι ιδρυτές των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.