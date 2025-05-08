Βολές Σταϊνμάιερ προς Πούτιν και Τραμπ σε μια ιστορική μέρα

Στην ειδική τελετή στη γερμανική Βουλή για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου το μήνυμά του Γερμανού Προέδρου είχε δύο αποδέκτες: τον Τραμπ και τον Πούτιν. Ανταπόκριση από το Βερολίνο

8η Μαΐου 1945. Στις 14:00 η ώρα το μεσημέρι σιγούν τα όπλα μετά την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας και τελειώνει έτσι ο χειρότερος πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, με το Ολοκαύτωμα μέχρι σήμερα να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από τη μεταπολεμική Γερμανία. Σαν υπενθύμιση και ευθύνη. Η 8η Μαΐου για τη Γερμανία σήμερα είναι ιδιαίτερη.

Με μαρτυρίες των τελευταίων επιζώντων, αποσπάσματα από έργα του Τόμας Μαν και μουσική του μεγάλου Ρώσου συνθέτη της σοβιετικής εποχής Ντμίτρι Σοστακόβιτς, το γερμανικό κοινοβούλιο τίμησε αυτή τη μέρα με ομιλία επίσης του Γερμανού Προέδρου Φρανκ- Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Tο ιδιαίτερο σε αυτή τη φετινή εκδήλωση μνήμης είναι ότι στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάθονται πια οι βουλευτές ενός ακροδεξιού κόμματος, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πολλά στελέχη του στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για άμεσες διασυνδέσεις με νεοναζί αλλά και με τάσεις ιστορικού αναθεωρητισμού εκφρασμένες από τη συμπρόεδρο του κόμματος Αλίς Βάιντελ.

Παρά τη μουσική του Σοστακόβιτς, η Ρωσία είναι και φέτος αποκλεισμένη από τους επίσημους γερμανικούς εορτασμούς στη Γερμανία, όπως κάθε χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Απαγορευμένη είναι επίσης και η ρωσική σημαία στα μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικότερα στα εμβληματικά σοβιετικά μνημεία της γερμανικής πρωτεύουσας κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα ασφαλείας στη γερμανική πρωτεύουσα σήμερα και αύριο είναι αυξημένα, ιδιαίτερα στο επιβλητικό Σοβιετικό Μνημείο στο Τρέπτοου. Συνολικά σχεδόν 2.000 αστυνομικοί είναι επί ποδός στο Βερολίνo.

«Το τέλος του εικοστού αιώνα είναι σήμερα»

Σε μια ιστορικής βαρύτητας ομιλία, ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Πρόεδρος τόνισε ότι η σημερινή εποχή είναι μια εποχή ιστορικής τομής. «Δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια διπλή ιστορική τομή. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και η παραβίαση αξιών από τις ΗΠΑ σηματοδοτούν το τέλος του μακρινού 20ού αιώνα» δήλωσε ο Γερμανός πρόεδρος.

Μάλιστα επέρριψε στο Κρεμλίνο ότι «διαδίδει ιστορικά ψεύδη», ενώ δεν παρέλειψε την ιστορική αναφορά στη συμβολή του Κόκκινου Στρατού αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην απελευθέρωση της Ευρώπης και της Γερμανίας από την «ναζιστική τυραννία».

«Ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το Άουσβιτς. Δεν θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά», ανέφερε ο Γερμανός Πρόεδρος για να προσθέσει στη συνέχεια με σκληρή γλώσσα: «Οι απελευθερωτές του Άουσβιτς σήμερα γίνονται οι νέοι επιτιθέμενοι» επιρρίπτοντας ευθέως στον Βλάντιμιρ Πούτιν «αυτοκρατορική παραφροσύνη» και «διάπραξη σοβαρότατων εγκλημάτων».

Πηγή: Deutsche Welle

