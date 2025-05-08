Ινδία - Πακιστάν: Ανταλλάσσουν κατηγορίες και πυρηνικές απειλές

Η ένταση κλιμακώνεται μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων Ινδίας και Πακιστάν κλιμακώνεται όλο και περισσότερο μετά την έναρξη της ινδικής «Επιχείρησης Σιντούρ», στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 Πακιστανοί πολίτες. Οι εκατέρωθεν υπαινιγμοί για χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων βρίσκονται πια στο τραπέζι.



Η Ινδία και το Πακιστάν έχουν δημιουργήσει πυρηνικά οπλοστάσια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο σκοπός τους είναι να αποτρέψουν τον πόλεμο, όχι να τον ξεκινήσουν, ανέφεραν αναλυτές στο ITV.

Η Ινδία έχει πολιτική «μη πρώτης χρήσης». Αυτό σημαίνει ότι θα αντιδράσει με πυρηνικά όπλα μόνο εάν υπάρξει πυρηνική επίθεση σε ινδικές δυνάμεις ή ινδικά εδάφη.

Η πολιτική του Πακιστάν είναι να χρησιμοποιεί τακτικά πυρηνικά όπλα για την αντιμετώπιση πυρηνικών απειλών και συμβατικών στρατιωτικών επιθέσεων από τον μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πλουσιότερο γείτονά του.

Το Πακιστάν δεν έχει αποκλείσει να χρησιμοποιήσει πρώτο πυρηνικά όπλα, εάν αισθανθεί υπαρξιακή απειλή.

Αλλά δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να ξεκινήσει έναν τέτοιο πόλεμο με την Ινδία λόγω της ανώτερης ισχύος πυρός του γείτονά του. Το Πακιστάν έχει χάσει τρεις συμβατικούς πολέμους στο παρελθόν.

Καμία από τις δύο χώρες δεν γνωρίζει ποια πυρηνικά όπλα έχει η άλλη ή πόσα. Η Ινδία διεξήγαγε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 1974. Το Πακιστάν πραγματοποίησε την πρώτη του το 1988.

Δεξαμενή σκέψης υποστηρίζει ότι το Πακιστάν διαθέτει 170 πυρηνικές κεφαλές, ενώ η Ινδία 172. Ορισμένες αναλύσεις δείχνουν ότι το Πακιστάν θα μπορούσε να έχει περισσότερες, περίπου 200.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Νέου Δελχί ήρθε ως απάντηση σε μια επίθεση ισλαμιστών μαχητών σε τουριστικό θέρετρο του ινδικού Κασμίρ στην οποία σκοτώθηκαν 26 άμαχοι. Το Πακιστάν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Άμυνας τα πλήγματα αποτελούν μέρος της «δέσμευσης» για απόδοση δικαιοσύνης για την επίθεση της 22ας Απριλίου στο Παλγάμ του Κασμίρ που παρέσυρε στον θάνατο 25 Ινδούς και έναν Νεπαλέζο. Το Πακιστάν, όμως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και χαρακτηρίζει τα πλήγματα «απρόκλητα». Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ξεκαθαρίζει δε ότι αυτή «η ειδεχθής πράξη επιθετικότητας δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 25 ινδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «σοβαρή πρόκληση» από το Νέο Δελχί. Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν ανακοίνωσαν επίσης την Πέμπτη ότι σκότωσαν 40 με 50 Ινδούς στρατιώτες κατά μήκος των ντε φάκτο συνόρων με το υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε την Τετάρτη ότι ο στρατός του χρησιμοποίησε αεροσκάφη κινεζικής κατασκευής για να καταρρίψει πέντε ινδικά μαχητικά αεροσκάφη. Είπε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη ήταν τρία γαλλικής κατασκευής Rafale, και δυο ρωσικής κατασκευής, ένα MiG-29 και ένα Su-30. Η αερομαχία μεταξύ των πακιστανικών και ινδικών μαχητικών αεροσκαφών, κατά την οποία, σύμφωνα με πακιστανικές αρχές, καταρρίφθηκαν τα πέντε ινδικά αεροσκάφη, ήταν μία από τις «μεγαλύτερες και μακρύτερες σε διάρκεια στην πρόσφατη ιστορία της αεροπορίας», τόνισε ανώτερη πηγή των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας στο CNN.

Η Ινδία ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι στόχευσε συστήματα αεράμυνας σε διάφορες τοποθεσίες στο Πακιστάν. Η ανακοίνωση, που έγινε σε κυβερνητική δήλωση, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ινδία επιβεβαιώνει ότι έχει στοχεύσει πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Συνολικά 16 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ως αποτέλεσμα των πακιστανικών πυρών από νωρίς την Τετάρτη, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ινδίας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε «συνεχή εγρήγορση» και «σαφή επικοινωνία» στα πρώτα του σχόλια μετά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Πακιστάν.

Η Ινδία θα παρουσιάσει θέση για τα δάνεια του Πακιστάν στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ινδίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παρουσιάσει τη θέση της χώρας σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Παρασκευή, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το Νέο Δελχί, το οποίο ζητούσε αναθεώρηση των δανείων προς το Πακιστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.