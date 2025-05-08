Ο νέος Πάπας που θα εκλεγεί, ο οποίος θα παρουσιαστεί στον κόσμο από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, θα φορέσει ένα από τα τρία άμφια που ο Ρανιέρο Μαντσινέλι (Raniero Mancinelli) έχει στο τραπέζι του μικρού εργαστηρίου του στη Via Borgo Pio, στη Ρώμη. Ένα εργαστήριο σε απόσταση αναπνοής από το Βατικανό.

Αυτός ο 86χρονος ράφτης, ο οποίος αρνείται να συνταξιοδοτηθεί, εργαζόταν με φρενήρεις ρυθμούς για να φτιάξει τα λευκά άμφια του επόμενου Ποντίφικα. Τα ετοιμάζει, όπως επιτάσσει η παράδοση, σε τρία διαφορετικά μεγέθη για πρακτικούς λόγους: το ανάστημα του διαδόχου του Φραγκίσκου είναι άγνωστο.

«Ο νέος Πάπας θα φορέσει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα», λέει ο Raniero Mancinelli, με τη μεζούρα κρεμασμένη στον λαιμό του, καθώς πηγαινοέρχεται ανάμεσα στο εργαστήριο ραπτικής, το οποίο συνδέεται με το κατάστημα που πουλάει κάθε είδους θρησκευτικά αξεσουάρ και ενδύματα.

Το Κονκλάβιο ψηφίζει για τον νέο Ποντίφικα, αλλά τις προηγούμενες ημέρες το μικρό ραφείο του Μαντσινέλι ήταν γεμάτο. Καρδινάλιοι, τουρίστες που αναζητούν αναμνηστικά, προσκυνητές του Ιωβηλαίου και πολλοί δημοσιογράφοι και φωτογράφοι κάνουν… πασαρέλα στον χώρο του.

Ο Mancinelli υποδέχεται τους πάντες με ευγένεια και χαμόγελο. «Αν με αφήσετε να το τελειώσω, θα είναι έτοιμο στην ώρα του», αστειεύεται καθώς συνεχίζει να τελειώνει ένα στρίφωμα από ένα άψογο, ελαφρύ μάλλινο ύφασμα, το ίδιο που χρησιμοποίησε για να ντύσει τον Πάπα Φραγκίσκο. «Όλα γίνονται με το χέρι», επισημαίνει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην «El Pais».

Εξηγεί ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η κατασκευή ενός παπικού ράσου του παίρνει κατά μέσο όρο πέντε ή έξι ημέρες. Το πρώτο για κάθε Πάπα φτιάχνεται «στα τυφλά», επειδή δεν είναι ακόμη γνωστά τα γούστα του κάθε Ποντίφικα. Τα επόμενα προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις του, όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδίως όσον αφορά στο είδος του υφάσματος, καθώς η αισθητική δύσκολα αλλάζει.

«Ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ μας ζήτησε πιο χοντρά υφάσματα, επειδή ήταν ευαίσθητος στο κρύο, και του άρεσαν τα μάλλινα και μεταξωτά. Ο Φραγκίσκος, από την άλλη πλευρά, προτιμούσε πιο ελαφριά, πιο απλά και λιγότερο ακριβά υφάσματα», αποκαλύπτει ο ράφτης. Ο Mancinelli ίδρυσε αυτή την επιχείρηση το 1962.

Ο Μαντσινέλι, από μικρό παιδί, φοίτησε στο Salesian, όπου έμαθε την εκκλησιαστική παράδοση, η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για καινοτομίες. Αυτό ισχύει και για τα εκκλησιαστικά ενδύματα. Ράβει για τον κλήρο εδώ και 70 χρόνια και δεν σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί. Στην αρχή έφτιαχνε τα άμφια των ιερέων, οι οποίοι αργότερα έγιναν επίσκοποι και αργότερα καρδινάλιοι, διαδίδοντας τις αρετές των ενδυμάτων του από στόμα σε στόμα, μέχρι που η φήμη του έφτασε στα αυτιά ενός Πάπα.

Στον τοίχο του εργαστηρίου του κρέμεται μια φωτογραφία που τον δείχνει να σφίγγει το χέρι του Φραγκίσκου, ενώ χαμογελούν και οι δύο. Αυτός και ο Αργεντινός Ποντίφικας διατηρούσαν μια πολύ εγκάρδια σχέση. «Πάντα μου χαμογελούσε. Μου φαινόταν περισσότερο σαν αδελφός παρά σαν Πάπας», θυμάται. Και τονίζει πόσο δύσκολο ήταν να του πουλήσει κάτι πέρα από τα βασικά.

«Προσπάθησα να τον πείσω, μάταια, να φοράει τουλάχιστον λευκό ή ανοιχτόχρωμο παντελόνι κάτω από το ράσο του το καλοκαίρι. Θα μπορούσα να του τα φτιάξω με ελαφρύ ύφασμα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση. Φορούσε πάντα τα μαύρα του», σημειώνει.

Το «χρυσό μίλι» της εκκλησιαστικής μόδας

Η Via Borgo Pio της Ρώμης και τα περίχωρά της αποτελούν ένα είδος «χρυσού μιλίου» για την εκκλησιαστική μόδα στην ιταλική πρωτεύουσα. Εκεί βρίσκεται επίσης το εργαστήριο του ανθρώπου που είναι γνωστός ως ο «υποδηματοποιός των Παπών». Ο Antonio Arellano, με καταγωγή από το Trujillo (Περού), βρίσκεται στην Ιταλία για πάνω από τρεις δεκαετίες. Στο μικρό βιοτεχνικό του υποδηματοποιείο, έφτιαξε τα παπούτσια του Ιωάννη Παύλου Β' και τα περίφημα κόκκινα παπούτσια του Βενέδικτου ΙΣΤ'. Ο Γερμανός Ποντίφικας ήταν τακτικός πελάτης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επίτιμος Πάπας, μετά την παραίτησή του το 2013.

