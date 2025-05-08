Aξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα διεξήγαγαν συζητήσεις σχετικά με τη συμβολή των ΗΠΑ στην «αναζωογόνηση» των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δήλωσαν στο Reuters οκτώ πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγές προσκείμενες στις διμερείς συζητήσεις ανέφεραν ότι η χάραξη ενός ανανεωμένου ρόλου για τη Μόσχα στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να συμβάλει στην εδραίωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρόλο που μεγάλο τμήμα της Ευρώπης αναζήτησε εναλλακτικές προμήθειες, ορισμένοι αγοραστές παρέμειναν και αξιωματούχοι του κλάδου λένε ότι περισσότεροι θα μπορούσαν να επιστρέψουν μόλις εφαρμοστεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Όσο για τη Ρωσία, τίποτα δεν έχει πλήξει την οικονομία της περισσότερο από την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου πριν από τρία χρόνια.

Σήμερα η Ρωσία προμηθεύει το 19% της ζήτησης της Ευρώπης, από 40% που ήταν, αποτελούμενο κυρίως από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και μέρος του διοχετευόμενου μέσω της Τουρκίας μέσω του αγωγού TurkStream.

Η εμπλοκή της Ουάσινγκτον στην αποκατάσταση των πωλήσεων φυσικού αερίου θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μόσχα να ξεπεράσει τις πολιτικές αντιδράσεις σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ θα ωφελούσε επίσης την Ουάσινγκτον, προσφέροντας της την δυνατότητα να δει και ενδεχομένως να ελέγξει σε κάποιο βαθμό τις ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου που θα επιστρέψουν στην Ευρώπη, δήλωσαν δύο διπλωματικές πηγές και μια πηγή του Λευκού Οίκου.

Από το 2022, η Ευρώπη έχει στραφεί σε άλλους προμηθευτές φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχουν συνομιλήσει για το φυσικό αέριο στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσαν δύο από τις οκτώ πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Γουίτκοφ αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε το θέμα των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις», ανέφερε το Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας, του οποίου ηγείται ο Ντμίτριεφ, σε δήλωσή του στο Reuters.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εμπλακούν οι Αμερικανοί, πέντε πηγές ανέφεραν ότι στις συνομιλίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει συζητηθεί η ανάληψη μεριδίων από Αμερικανούς επενδυτές στον αγωγό Nord Stream που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, ή στον αγωγό που διασχίζει την Ουκρανία, ή στην ίδια τη Gazprom.

Οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως αγοραστές, αγοράζοντας φυσικό αέριο από τη Gazprom και στέλνοντάς το στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ανέφεραν οι πηγές.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι διπλωματικές συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν πιθανοί Αμερικανοί επενδυτές εξέτασαν επίσης την ιδέα ένας Αμερικανός αγοραστής να παίρνει ρωσικό αέριο και στη συνέχεια να το εξάγει στην Ευρώπη ως έναν τρόπο άμβλυνσης της ευρωπαϊκής πολιτικής αντίθεσης στην επανέναρξη των προμηθειών.

Οι εταιρείες BlackRock, Vanguard και Capital Group κατέχουν από 1-2% της Gazprom.

Η BlackRock, η Vanguard και η Gazprom δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Η Capital Group αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην επιστροφή στις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες.

«Ορισμένοι εξακολουθούν να λένε ότι πρέπει να ανοίξουμε ξανά τη στρόφιγγα του ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό θα ήταν ένα λάθος ιστορικών διαστάσεων και δεν θα το αφήσουμε ποτέ να συμβεί», δήλωσε σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Μαΐου.

«Η Ρωσία έχει αποδείξει, ξανά και ξανά, ότι δεν είναι αξιόπιστος προμηθευτής».

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν να απαγορεύσουν νέες συμφωνίες για το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2025 και να απαγορεύσουν τις εισαγωγές στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών έως το τέλος του 2027. Το σχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα, θα απαιτήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κίνηση αυτή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ελπίζει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία σύντομα και αναμένει ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία να αναπτύξουν μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει άμεσα τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, εάν υπάρχει πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, δήλωσε ο Πούτιν.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον υπέγραψαν στις 30 Απριλίου μια συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά που θα περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές φυσικών πόρων που ανήκουν στην ουκρανική κυβέρνηση, αλλά δεν ανέφερε ρητά τον αγωγό.

«Εάν συνεχιστεί αυτό το επίπεδο εμπλοκής μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επανάληψη των ροών ρωσικού φυσικού αερίου... με τη συμμετοχή αμερικανικών μεσαζόντων», δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η Gazprom, που επιθυμεί να αναστήσει τις ευρωπαϊκές πωλήσεις της, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στους Γερμανούς πελάτες βραχυπρόθεσμα συμβόλαια 24 μηνών και μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές, δήλωσαν δύο πηγές.

Παραδοσιακά ζητούσε από τους αγοραστές να υπογράψουν συμβάσεις δεκαετιών, σημείωσαν οι δύο πηγές.

Ωστόσο, η ΕΕ παραμένει σε γενικές γραμμές αντίθετη και υπάρχουν και άλλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Υπάρχουν πολυάριθμες νομικές υποθέσεις που εκκρεμούν σχετικά με παραβιάσεις παλαιών συμβάσεων.

