Η απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να εξαπολύσει εισβολή στην Ουκρανία κυριαρχεί στα παγκόσμια πρωτοσέλιδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία εβδομάδα. Έχει επίσης δημιουργήσει ένα κύμα ερωτήσεων σχετικά με τη Βιβλική προφητεία και το τέλος των ημερών.



Ο Joel Rosenberg ιδρυτής και αρχισυντάκτης του ALL ISRAEL NEWS και συγγραφέας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις των New York Times με πέντε εκατομμύρια αντίτυπα, είπε ότι λαμβάνει ερωτήσεις από χριστιανούς πάστορες και λαϊκούς - και από Εβραίους ραβίνους και λόγιους, καθώς και από δημοσιογράφους - σε όλο τον κόσμο για το συγκεκριμένο θέμα.



Όπως σημειώνει η Jerusalem Post, ενώ υπάρχουν πολλές παραλλαγές, οι «προφητείες» γενικά εμπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες.



Πρώτον, υπάρχουν βιβλικές προφητικές συνέπειες σε αυτόν τον φρικτό νέο πόλεμο στην Ουκρανία και φόβοι σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι ο Πούτιν μπορεί να εισβάλει και σε άλλες χώρες;



Δεύτερον, κυκλοφορούν εικασίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πυροδοτήσει το σενάριο του τέλους των καιρών που ο Εβραίος προφήτης Ιεζεκιήλ περιέγραψε ως «Πόλεμος του Γωγ και του Μαγώγ» στα κεφάλαια 38 και 39 του Βιβλίου του Ιεζεκιήλ;

Εν μέσω αυξανόμενου ενδιαφέροντος για «το τέλος των ημερών» και επίσης μεγάλης σύγχυσης, ο Rosenberg και ο συνάδελφός του, Carl Moeller, ηχογράφησαν πρόσφατα ένα νέο επεισόδιο του podcast τους - "Inside the Epicenter" - για να περιηγηθούν οι άνθρωποι στις προφητείες του Πολέμου τΓώγ κα Μαγών.

«Τηλε-προφητείες»



Ο τηλεευαγγελιστής Πατ Ρόμπερτσον δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «αναγκάστηκε από τον Θεό» να λάβει απόφασή να εισβάλει στην Ουκρανία, υποδηλώνοντας ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας αποτελούν προάγγελο μιας μάχης των εσχάτων στο Ισραήλ.



Σύμφωνα με την Washighton Post, o χριστιανός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης επέστρεψε στο "The 700 Club" λίγους μήνες αφότου αποσύρθηκε από την εκπομπή που παρουσιαζόταν για 55 χρόνια στο Christian Broadcasting Network. Στην επιστροφή του, ο Ρόμπερτσον ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν απλώς ακολουθούσε τις επιθυμίες του Θεού όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία - για να εκπληρώσει μια βιβλική προφητεία.



«Νομίζω ότι μπορείς να πεις, ότι ο Πούτιν δεν έχει τα λογικά του. Ναι, ίσως ναι», είπε ο Ρόμπερτσον. «Αλλά την ίδια στιγμή, εξαναγκάζεται από τον Θεό. Πήγε στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Στόχος του ήταν να κινηθεί εναντίον του Ισραήλ, τελικά».

Pat Robertson came out of retirement to claim that Putin "is being compelled by God" to invade Ukraine in preparation for a massive End Times invasion of Israel. pic.twitter.com/Pmwybf57Ay