Ο Ερντογάν δώρισε στον Σαουδάραβα πρίγκιπα -διάδοχο το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο (βίντεο)

Περιοδεία στις χώρες του Κόλπου ξεκίνησε ο Τούρκος πρόεδρος, με πρώτη στάση τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δώρισε στον Σαουδάραβα πρίγκιπα-διάδοχο το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Οι δύο ηγέτες επιθεώρησαν το Togg στην αυλή του παλατιού Al-Salam στη Τζέντα ενώ, στο τέλος της επίσκεψης, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν οδήγησε το αυτοκίνητο και μετέφερε ο ίδιος τον Τούρκο πρόεδρο στο ξενοδοχείο του.

🇹🇷Turkish President Erdogan in 🇸🇦Saudi Arabia



Turkish President Recep Tayyip Erdogan gifts Turkiye's first domestically produced electric car 'Togg' to Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman



