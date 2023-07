Στους 41 έφθασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Νότια Κορέα

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν αργά το βράδυ χθες Δευτέρα το πτώμα του τελευταίου θύματος μετά την πλημμύρα σε υπόγεια σήραγγα στο κεντρικό τμήμα της Νότιας Κορέας και τερμάτισαν τις έρευνες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Σεούλ.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε η σήραγγα αυτή, μήκους 430 μέτρων, στην Τσόνγκτζου, στην επαρχία Βόρεια Τσινγκτσόνγκ, συνόψισε το υπουργείο. Για την τραγωδία διενεργούνται επίσημες έρευνες.

"This kind of extreme weather event will become commonplace. We must accept climate change is happening."



South Korea's President said, as the death toll continues to rise from floods in the country and many remain missing. pic.twitter.com/fqFz67dIc6