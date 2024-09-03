Ένα αδιαφανές αυτοαποκαλούμενο «think tank» που προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε πολιτικούς και στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ σε αμοιβές από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, όπως αποκαλύπτει το Politico, τροφοδοτώντας ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας στις Βρυξέλλες και χρηματικά ανταλλάγματα έναντι επιρροής.

Παρά το γεγονός ότι έχει μόνο τρεις υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και κανέναν δημόσιο λογαριασμό, η Eurofi έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6 εκ. ευρώ σε αμοιβές από κολοσσούς του κλάδου όπως η BlackRock, η Goldman Sachs και η American Express.

Η κύρια δραστηριότητά του Eurofi περιλαμβάνει τη διοργάνωση - δύο φορές τον χρόνο - μιας κεκλεισμένων των θυρών φαντασμαγορικής εκδήλωσης παρασκηνιακών πιέσεων, πριν από τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η οποία προσελκύει κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κεντρικούς τραπεζίτες και γνώστες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όπως επισημαίνει το Politico ανώτερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ρόλους επιρροής στη χρηματοπιστωτική νομοθεσία αποκάλυψαν ότι το Eurofi πλήρωσε για τις διαμονές τους σε χλιδάτα ξενοδοχεία και ορισμένα από τα ταξίδια τους.

Ο οργανισμός έφτασε σε προϋπολογισμό 5,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 μέσω αμοιβών από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι μεγαλύτερες τράπεζες, χρηματιστήρια και τεχνολογικοί γίγαντες – συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, Goldman Sachs και American Express – σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις διαφάνειας του Ιουλίου, τις πρώτες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για τα οικονομικά του εδώ και χρόνια.

Αν και δεν τίθεται θέμα παραβίασης, η κατάσταση εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη φύση του λόμπι στην ΕΕ.

«Είναι μία από τις πιο αδιαφανείς ομάδες που μπορώ να σκεφτώ», δήλωσε ο Kenneth Haar, ερευνητής στο Corporate Europe Observatory, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. «Είναι πραγματικά περίεργο να έχεις τόσο μεγάλο προϋπολογισμό με λίγους μόνο ανθρώπους», πρόσθεσε.

Πρόσβαση σε ανθρώπους που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις

Το Eurofi δεν μοιάζει με άλλα μεγάλα λόμπι στις Βρυξέλλες, τα οποία διαθέτουν τα γραφεία τους για να προσπαθήσουν να επηρεάσουν την πολιτική και να ψιθυρίσουν στο «αυτί» των κορυφαίων ευρωκρατών. Το Eurofi επιμένει ότι δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας και απλώς παρέχει μια πλατφόρμα για συζήτηση.

Αλλά το οικονομικό του βάρος το ανεβάζει τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πίεσης στις Βρυξέλλες, ακριβώς πίσω από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google και η Apple, που έχουν επενδύσει τεράστιους πόρους για να επηρεάσουν τον μηχανισμό των Βρυξελλών.

Έχει μέλη περισσότερων από 100 χρηματοοικονομικών παραγόντων και ο προϋπολογισμός της αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% από το τελευταίο διαθέσιμο ποσό των 3,9 εκατομμυρίων ευρώ για το 2020, καθιστώντας μόνο την Insurance Europe μεγαλύτερο όμιλο λόμπι για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει περισσότερους πόρους από τα μεγάλα τραπεζικά λόμπι, το ισχυρό λόμπι της φαρμακευτικής βιομηχανίας (η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) και τον επιχειρηματικό όμιλο BusinessEurope.

«Έχει πολύ εύκολη πρόσβαση στους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, και όταν αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση», δήλωσε ο Haar.

Η ατζέντα για την επόμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο, την οποία είδε το Politico, μοιάζει με ένα «who's who» στην κορυφή της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και περιλαμβάνει τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας François Villeroy de Galhau, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Nadia Calviño και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis. Εκατοντάδες εκπρόσωποι του κλάδου αναμένεται να παρευρεθούν.

Ορισμένοι λομπίστες του χρηματοπιστωτικού τομέα δήλωσαν στο Politico ότι έχουν ενδοιασμούς σχετικά με το Eurofi λόγω του υπέρογκου κόστους και της ιδιωτικής του οργάνωσης, αλλά αισθάνονται ότι θα ήταν χαμένοι αν δεν συμμετείχαν στα συνέδριά του.

Στην ανακοίνωσή του, το Eurofi επιμένει πάντως ότι «δεν εκπροσωπεί εμπορικά συμφέροντα» και ότι ενεργεί «με γνώμονα το γενικό συμφέρον για τη βελτίωση της συνολικής χρηματοπιστωτικής αγοράς». Οι υποστηρικτές της διαφάνειας λένε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι χρηματοδοτείται από τεράστιες χρηματοπιστωτικές εταιρείες όπως η Amazon Web Services και η J.P. Morgan, οι οποίες πληρώνουν το Eurofi για το προνόμιο να μπορούν να στριμώχνουν τις ρυθμιστικές αρχές στα συνέδριά του.

Το Eurofi έχει αποκτήσει αξιοπιστία από την ιστορία του — συστάθηκε από τον πρώην διοικητή της γαλλικής κεντρικής τράπεζας Jacques de Larosière— και μέσω των δεσμών του με την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ των χωρών κάθε έξι μήνες.

Οι διασκέψεις πραγματοποιούνται τις ημέρες πριν από τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών στη χώρα που έχει την προεδρία, πράγμα που σημαίνει ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη στην πόλη.

Λομπίστες, ρυθμιστικές αρχές, αξιωματούχοι και διπλωμάτες λένε ότι η πραγματική διάσκεψη είναι ένα βαρετό παρασκήνιο, γεμάτο με πάνελ μόνο για άντρες και ελεγχόμενες συζητήσεις, σε σύγκριση με το λόμπινγκ γύρω από αυτήν που λαμβάνει χώρα σε χαλαρούς καφέδες και ποτά.Παρά τις επικρίσεις όμως σχετικά με το κόστος και την έλλειψη διαφάνειας, οι αξιωματούχοι της ΕΕ συνεχίζουν να παρευρίσκονται δυναμικά.

Διεξάγεται εξ ολοκλήρου πίσω από κλειστές πόρτες και απαγορεύεται η πρόσβαση δημοσιογράφων, ενώ το Politico εκδιώχθηκε από το ξενοδοχείο που φιλοξένησε το συνέδριο το περασμένο φθινόπωρο στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.