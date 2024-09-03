Ένα ένα βίντεο από τους ομήρους που εντοπίστηκαν νεκροί το περασμένο Σάββατο σε σήραγγα στη Γάζα δημοσιοποιεί η Χαμάς όπως είχε προαναγγείλει.

Στο βίντεο διακρίνεται η 24χρονη όμηρος, Έντεν Γερουσάλμι, η οποία στο τελευταίο της μήνυμα ζητάει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει μία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

Hamas has admitted to killing hostages and released a video of slain hostage Eden Yerushalmi. They've issued new instructions to guards on handling hostages if Israeli troops approach. Read more: https://t.co/yk0vYJdUeL



📹: video released by Hamas pic.twitter.com/uc3FFKybcR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2024

«Μπενιαμίν Νετανιάχου και κυβέρνηση του Ισραήλ κάντε ό,τι είναι απαραίτητο για να μας απελευθερώσετε τώρα. Υποφέρω και υποφέρουμε όλοι μας. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν και φοβόμαστε για τη ζωή μας. Φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε εδώ», λέει στο τελευταίο της μήνυμα.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία ανταλλαγής του 2011 που μεσολάβησε ο Νετανιάχου με τη Χαμάς, κατά την οποία απελευθερώθηκαν πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα για τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Ακόμα απευθύνθηκε στην οικογένειά της λέγοντας πως την αγαπά και κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες να βγουν στους δρόμους για να πιέσουν τον Νετανιάχου προκειμένου να υπάρξει τελικά μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ποια ήταν η 24χρονη Έντεν Γερουσάλμι

Γεννημένη στο Τελ Αβίβ. Μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ζωντάνια, με πολλούς φίλους και χόμπι. Η Έντεν λάτρευε να περνάει τις καλοκαιρινές μέρες στην παραλία παίζοντας paddleball και να συμμετέχει σε πάρτι. Σπούδαζε για να γίνει δασκάλα Pilates. Στις 7 Οκτωβρίου εργαζόταν ως barwoman στο φεστιβάλ NOVA. Όταν ακούστηκαν οι σειρήνες, έστειλε ένα βίντεο με εκτοξεύσεις ρουκετών στην οικογενειακή συνομιλία που είχαν, λέγοντας ότι φεύγει από το πάρτι. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, η Έντεν κάλεσε την αστυνομία, περιγράφοντας την κατάσταση και παρακαλώντας: «Βρες με, εντάξει;» Για τέσσερις ώρες μιλούσε με τις αδερφές της Μέι και Σάνι, οι οποίες άκουσαν όλα όσα πέρασε καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει. Τα τελευταία της λόγια ήταν «Σάνι, με έπιασαν».

Νωρίτερα σήμερα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο Telegram του Όρι Ντανίνο, ένας ακόμη όμηρος από τους έξι που δολοφονήθηκε κατά την αιχμαλωσία του.

Στο βίντεο, ο Ντανίνο λέει «Λαέ του Ισραήλ: Μην μας παραμελείς».

Στο τέλος του βίντεο εμφανίζονται οι φράσεις που λένε "Συμφωνία ανταλλαγής = ελευθερία και ζωή. Στρατιωτική πίεση = θάνατος και αποτυχία."

Πηγή: skai.gr

