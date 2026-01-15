Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ντόναλτ Τραμπ «ξεκουράζει τα μάτια του» σε συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο – Βίντεο 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, περικυκλωμένος από συνεργάτες και τα παιδιά τους, ο Αμερικανός πρόεδρος κάποια στιγμή φάνηκε να αποκοιμιέται όρθιος

τραμπ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα στιγμιότυπο από την χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, περικυκλωμένος από συνεργάτες του και τα παιδιά τους, ο Αμερικανός πρόεδρος κάποια στιγμή φάνηκε να αποκοιμιέται όρθιος. 

τραμπ

Το βίντεο δείχνει τον Τραμπ να κλείνει για τα μάτια του για αρκετά δευτερόλεπτα και να σκύβει ελαφρώς μπροστά

Ένα μικρό κορίτσι δίπλα του «μυρίστηκε» ότι κάτι δεν πάει καλά, γυρνώντας στην μητέρα της για βοήθεια. 

Ο Τραμπ βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει τον Νόμο «Πλήρες Γάλα για Υγιή Παιδιά», ο οποίος  επιτρέπει στα σχολεία του Εθνικού Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων να σερβίρουν πλήρες και γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά 2%, παράλληλα με τις επιλογές άπαχου και χαμηλών λιπαρών που είναι στάνταρ από το 2012.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Οβάλ Γραφείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark