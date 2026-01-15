Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα στιγμιότυπο από την χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, περικυκλωμένος από συνεργάτες του και τα παιδιά τους, ο Αμερικανός πρόεδρος κάποια στιγμή φάνηκε να αποκοιμιέται όρθιος.

Το βίντεο δείχνει τον Τραμπ να κλείνει για τα μάτια του για αρκετά δευτερόλεπτα και να σκύβει ελαφρώς μπροστά.

Ένα μικρό κορίτσι δίπλα του «μυρίστηκε» ότι κάτι δεν πάει καλά, γυρνώντας στην μητέρα της για βοήθεια.

uh oh -- Trump's eyes are closed pic.twitter.com/6pQaQhNB6H — Aaron Rupar (@atrupar) January 14, 2026

Ο Τραμπ βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει τον Νόμο «Πλήρες Γάλα για Υγιή Παιδιά», ο οποίος επιτρέπει στα σχολεία του Εθνικού Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων να σερβίρουν πλήρες και γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά 2%, παράλληλα με τις επιλογές άπαχου και χαμηλών λιπαρών που είναι στάνταρ από το 2012.

Πηγή: skai.gr

