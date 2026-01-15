Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, εμποδίζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα για το καθεστώς του Κιέβου. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Ο διάδρομος λήψης αποφάσεων του καθεστώτος του Κιέβου στενεύει».



«Είπαμε πέρυσι ότι, φυσικά, έχει περάσει προ πολλού ο καιρός, ότι ο Ζελένσκι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να λάβει την κατάλληλη απόφαση. Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν το έχει κάνει αυτό».



Ο ισχυρισμός του Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Μόσχα επιδεικνύει μικρό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί η ημερομηνία για την επίσκεψη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα απευθυνθεί στους πρέσβεις για την εξωτερική πολιτική στην τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων τους ανακοίνωσε επίσης ο Πεσκόφ.



Ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση του προέδρου Πουτιν να παραταθούν ανεπίσημα για ένα χρόνο οι προβλέψεις της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, της συνθήκης New START, που αναμένεται να λήξει σε τρεις εβδομάδες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε τη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως θέλει, αντί γι’ αυτή, μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα περιλαμβάνει την Κίνα –κάτι για το οποίο το Πεκίνο δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον έως τώρα.



Σχετικά με την ιδέα της ανάπτυξης ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αναφορές ότι η Ρωσία φέρεται να είναι έτοιμη να συμφωνήσει στην ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία εάν, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και στρατεύματα από την Κίνα και χώρες του Παγκόσμιου Νότου. «Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω» είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

