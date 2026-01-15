Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζει προσεκτικά» την απάντησή της μετά την απέλαση ενός Βρετανού διπλωμάτη από τη Ρωσία, ο οποίος, σύμφωνα με τη Μόσχα, ήταν ένας μυστικός πράκτορας των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο 45χρονος Γκάρεθ Σάμιουελ Ντέηβις (Gareth Samuel Davies) κατηγορείται για κατασκοπεία από την FSB (διάδοχος της KGB) και κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός 2 εβδομάδων.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο έχει διατυπώσει κακόβουλες και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος του προσωπικού μας. Η στοχοθέτηση Βρετανών διπλωματών προέρχεται από απόγνωση και ενέργειες σαν αυτή υπονομεύουν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών», προσθέτει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό ΥΠΕΞ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της απέλασης, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση.

«Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Φωτ. ΑΡ: Άποψη της βρετανικής πρεσβείας στην Μόσχα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.