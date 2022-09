Βίντεο: Κάρολος και Καμίλα επιθεωρούν τα λουλούδια έξω από το Μπάκιγχαμ – Χιλιάδες κόσμου τους επευφημεί 

Με την βασιλική του σύζυγο, Καμίλα, ο νέος βασιλιας της Βρετανίας Κάρολος Γ’ έφτασε στο Μπάκιγχαμ, ενώ πλήθος κόσμου τους επευφημούσε.

Η αυτοκινητοπομπή του Καρόλου αφίχθη με κάθε επισημότητα στο παλάτι, ενώ ο νέος βασιλιάς πέρασε πεζός, μαζί με τη σύζυγό του, τις πύλες του Μπάκιγχαμ, χαιρετώντας το συγκεντρωμένο πλήθος.

Πριν μπουν στο παλάτι, οι μαυροφορεμένοι Κάρολος και Καμίλα επιθεώρησαν τα λουλούδια και τα σημειώματα αγάπης στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ που έχουν αφήσει χιλιάδες άνθρωποι έξω από τον περίβολο του Μπάκιγχαμ – όπως είχε κάνει και ο ίδιος με την μητέρα και τα παιδιά του πριν 25 χρόνια, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι.

Ο νέος βασιλιάς φαινόταν αρκετά συγκινημένος ενώ ο κόσμος χειροκροτούσε.

King Charles III and Camilla, Queen Consort, look at flowers left by well-wishershttps://t.co/rISTR8W3To pic.twitter.com/hOqQZdGIwU