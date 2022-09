Ο Κάρολος έφτασε με την Καμίλα στο Μπάκιγχαμ - Στις 8 το πρώτο του διάγγελμα ως βασιλιάς

Ο Κάρολος έφτασε, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, στο Μπάκιγχαμ και σε λίγες ώρες (στις 8 ώρα Ελλάδας) αναμένεται να απευθύνει το πρώτο του επίσημο μήνυμα (διάγγελμα) ως βασιλιάς, προς τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αυτοκινητοπομπή του Καρόλου αφίχθη με κάθε επισημότητα στο παλάτι, ενώ ο νέος βασιλιάς πέρασε πεζός, μαζί με τη σύζυγό του, τις πύλες του Μπάκιγχαμ, χαιρετώντας το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν σήμερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

The bell of the Chapel Royal of St Peter ad Vincula at the Tower of London will be rung ahead of today’s gun salute for Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/SRR7oWMvjW