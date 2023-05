Το καλύτερο πλάνο στην ιστορία της τηλεόρασης (βίντεο)

Το 1978, ο ρεπόρτερ του BBC Τζέιμς Μπερκ (James Burke) έκανε τον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ περιγραφής και ζωντανού γεγονότος, σε μία στιγμή που θεωρείται ευρέως ως «το καλύτερο πλάνο στην ιστορία της τηλεόρασης».

Ο Μπερκ μετέδιδε ζωντανά για την εκπομπή του στο BBC Connections, την εκτόξευση πυραύλου από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Είχε μόνο μια ευκαιρία να... μετρήσει αντίστροφα και να συγχρονιστεί απόλυτα με την εκτόξευση τα κατάφερε με απίστευτη…μαεστρία.

In 1978, James Burke made this perfectly timed shot on television and is widely considered "The Greatest Shot In Television History" pic.twitter.com/qDCYgyZNaa