Η Eva Mendes ήταν εντυπωσιακή σε μια νέα καμπάνια μόδας. Η 50χρονη σύζυγος του Ryan Gosling είναι το πρόσωπο των διαφημίσεων της Stella McCartney για τον χειμώνα του 2024.

Και η Mendes - που κάποτε ήταν μια μεγάλη ηθοποιός του Χόλιγουντ με επιτυχίες όπως το «Hitch» - ευχαρίστησε τη Stella που την έβγαλε από την «κρυψώνα» με τη νέα δουλειά της.

Η ηθοποιός, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Eva de la Caridad Méndez, δήλωσε, επίσης, ότι ήταν η δουλειά που δεν ήξερε ποτέ ότι χρειαζόταν.

Το κορίτσι του Ryan Gosling κρύβεται την τελευταία δεκαετία στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, παρέα με τα δύο παιδιά της που έχει αποκτήσει με τον Ryan Gosling. Στη νέα διαφημιστικά καμπάνια, η Eva Mendes δείχνει εντυπωσιακή.

Η Eva Mendes έγραψε στην ανάρτησή της: «Είμαι απίστευτα περήφανη γι’ αυτή τη δουλειά. Δουλεύοντας με τη σχεδιάστρια @stellamccartney. Ήταν η δουλειά που δεν ήξερα ποτέ ότι χρειαζόμουν.

Η ενασχόλησή μου με μια τόσο -περιβαλλοντικά- συνειδητοποιημένη μάρκα, που είναι απαλλαγμένη από τη σκληρότητα κάθε είδους, ήταν μια αλλαγή παιχνιδιού για μένα σε κυτταρικό επίπεδο. Θα έρθουν κι άλλα...».

Η συγκεκριμένη ανάρτησή της έρχεται μετά τη δήλωσή της στην πρωινή εκπομπή GMA ότι μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ στην υποκριτική σε ταινίες του Χόλιγουντ.

«Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Αν υπάρξουν ενδιαφέροντες ρόλοι. Έφυγα σε μια εποχή που... ήταν πριν από δέκα χρόνια... Ένιωσα κάπως σαν να τα κατάφερα, καταλαβαίνετε;», ανέφερε η ηθοποιός. Η ίδια βρέθηκε στο «Good Morning America» για να προωθήσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο, «Desi, Mami, and the Never-Ending Worries».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σχέδια να επιστρέψει, η Mendes παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρη, αλλά είναι »ανοιχτή» σε ενδιαφέροντες ρόλους. «Έφυγα κατά κάποιο τρόπο σε μια εποχή, πριν από 10 χρόνια, όπου ένιωσα ότι τα κατάφερα. Μόλις δούλεψα με τον Ryan Gosling, αυτό είναι το καλύτερο», είπε στην ίδια συνέντευξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.