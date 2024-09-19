Στην αναζήτηση 212.000 φορολογούμενων οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμούς βρίσκεται η ΑΑΔΕ προκειμένου να τους επιστρέψει φόρους 138 εκατ ευρώ.

Συνολικά οι επιστροφές φόρου που μπλοκάρουν σε μη δήλωση IBAN, πτωχεύσεις, θανούντες δικαιούχους ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων φτάνουν τα 173 εκατ ευρώ και αφορούν 1,2 εκατ. ΑΦΜ. Προ διετίας η κατάσταση ήταν χειρότερη με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου για αυτούς τους λόγους στα 325 εκατ ευρώ και τα ΑΦΜ που αναζητούνταν στα 3,2 εκατομμύρια.

Δε λείπουν μάλιστα οι φορολογούμενοι οι οποίοι φοβούμενοι ότι κινδυνεύουν να πέσουν θύμα απάτης σβήνουν τα ενημερωτικά email της ΑΑΔΕ με τα οποία τους καλεί να δηλώσουν IBAN ή τους ενημερώνει ότι έχουν κερδίσει τη φορολοταρία.

Πηγή: skai.gr

