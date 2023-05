Στόλτενμπεργκ προς Ερντογάν: «Συγχαρητήρια…Ανυπομονώ να συνεχίσουμε μαζί τη δουλειά μας»

«Συγχαρητήρια Πρόεδρε Ερντογάν για την επανεκλογή σας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μαζί και να προετοιμαστούμε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενπεργκ.

Congratulations President @RTErdogan on your re-election. I look forward to continuing our work together & preparing for the #NATOSummit in July.