Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει συζήτηση στις τάξεις των οπαδών για τον προσεχή αγώνα, κεκλεισμένων των θυρών, με τους Σερραίους, όπου το ζητούμενο πέρα από τη νίκη είναι και μία πειστική εμφάνιση.

Στη συνέχεια, μίλησε για την προετοιμασία από την πλευρά του Αλόνσο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί το «τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ. Μέσα από αυτή την κουβέντα, προκύπτει πως είναι πιθανό να ξεκινήσει ως βασικός ο Ουναΐ, ο οποίος πήρε χρόνο και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Μπορεί να υπάρξουν μία-δύο το πολύ αλλαγές. Ο ένας θα είναι ο Ουναΐ και μοιάζει δύσκολο να γίνει άλλη αλλαγή στο αρχικό σχήμα.

