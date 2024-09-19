Η Γαλλία επέλεξε το συναρπαστικό θρίλερ «Emilia Perez», του Ζακ Οντιάρ, να είναι υποψήφιο για την κατηγορία «Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους» στα 97α βραβεία Όσκαρ.

Σημειώνεται ότι στο Φεστιβάλ των Καννών κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ήταν μία από τις τέσσερις ταινίες που επέλεξε η νέα γαλλική επιτροπή, μαζί με την κινηματογραφική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Αλεξάντρ Ντουμά «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο», των Alexandre de La Patellière και Matthieu Delaporte, την ταινία «All We Imagine as Light» της Payal Kapadia και το θρίλερ «Misericordia» του Alain Guiraudie.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ακολουθεί το ταξίδι τεσσάρων αξιόλογων γυναικών στο Μεξικό, που η καθεμία επιδιώκει τη δική της ευτυχία».

Πρωταγωνιστούν οι Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελίνα Γκόμεζ και Αδριάνα Παζ. Το ισπανόφωνο μιούζικαλ αποκτήθηκε από το Netflix για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες.

Θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους πριν την προβολή του στο Netflix, στις 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το Deadline, η τελευταία φορά που η Γαλλία κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο ήταν το 1993 με την ταινία «Indokina» του Régis Wargnier.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

