«Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα "Σπίτι μου 2" το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η εφαρμογή δύο περαιτέρω διευκολύνσεων για όσους υποβάλουν αίτηση συμμετοχής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναλύοντας τις νέες προβλέψεις.

«Με το νέο αυτό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ στοχεύουμε στο να αποκτήσουν περίπου 20.000 συμπολίτες μας το δικό τους σπίτι πληρώνοντας δόση δανείου χαμηλότερη από ένα ενοίκιο», τόνισε.

«Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. «Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ύλη στους δικηγόρους η οποία μέχρι προσφάτως απασχολούσε αποκλειστικά τα δικαστήρια χωρίς όμως να υφίσταται αντιδικία. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις επιδιώκεται η αποφόρτιση των δικαστηρίων από διαδικασίες που μπορούν να διενεργηθούν από τους δικηγόρους με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση νομικών ενεργειών και κατ' επέκταση την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών».

Πέρασε ακολούθως στην επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Γαλλία για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της NAVAL στη Λοριάν.

«Νωρίτερα ο υπουργός μετέβη στο Ναυτικό Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού στη Λοριάν, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή για το πρόγραμμα ναυπήγησης των Φρεγατών Belharra. Με την καθέλκυση της "Νέαρχος", η Ελλάδα υλοποιεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα, στο στρατηγικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών της δυνάμεων. Η ισχύς και τα προηγμένα συστήματα των φρεγατών Belharra, αναμένεται να αναβαθμίσουν κατακόρυφα το επίπεδο της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού και με την ένταξη των συνολικά τριών πλοίων αυτής της κλάσης, ο ελληνικός στόλος, αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις ναυτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναβαθμισμένο ρόλο του, για την ασφάλεια και την σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε επίσης περνώντας σε άλλο θέμα ότι «καταβάλλεται την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 το οικονομικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής Οικονομικών Βοηθημάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ και πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το βοήθημα ανέρχεται στα 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και στα 1000 ευρώ για τις πολύτεκνες μητέρες, ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί φέτος ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 2.651 αγρότισσες μητέρες».

Και πρόσθεσε πως με τη διά βίου ισχύ της τριτεκνίας: α. αυξάνεται η ποσόστωση για τις προσλήψεις στο δημόσιο στους τρίτεκνους, ώστε να ανέλθει σε ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους από 12% σε 16%. Και β. οι πρόνοιες που ισχύουν για τους πολύτεκνους έχουν ήδη επεκταθεί στους τρίτεκνους και σε ότι αφορά στη συμμετοχή τους στα στεγαστικά προγράμματα. Ενδεικτικά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» η χορήγηση των δανείων σε τρίτεκνους ήταν με μηδενικό επιτόκιο.

«Υπεγράφη από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας"», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Εξήγησε ότι «η κατασκευή του αγωγού, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, αποτελεί ζωτικής σημασίας παρέμβαση για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του Υπουργείου στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Παράλληλα, με τα έργα για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας δρομολογούνται και έργα για την ανάπτυξή της. Έργα που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της περιοχής, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη προκειμένου να μετάσχει στις εργασίες της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το διάστημα 2025-2026 την θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στις μεγάλες, παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αμερική ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, θα απευθύνει ομιλία σε ομογενειακές οργανώσεις, ενώ θα έχει και συναντήσεις με επενδυτές όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο τοπίο που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι η δεύτερη υψηλότερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην ΕΕ», επεσήμανε.

«Κανένα αντάρτικο των 11 βουλευτών μας με την ερώτηση για τα "κόκκινα" δάνεια - Βασική βουλευτική υποχρέωση είναι η κατάθεση ερωτήσεων»

«Το υπουργείο Τουρισμού είναι εξ αντικειμένου ένα υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια, δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα για προφανείς λόγους» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το θέμα των τελευταίων ημερών περί αγοράς χαλιών από πλευράς υπουργείου Τουρισμού.

«Σίγουρα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή όταν μιλάμε για χρήματα ελλήνων φορολογούμενων. Από κει και πέρα κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, όπου δείχνει για άλλη μια χρονιά ότι με συστηματική δουλειά καταγράφει ένα ρεκόρ- ένα ιστορικό ρεκόρ- στον ελληνικό τουρισμό και σχεδιάζουμε την επόμενη χρονιά», προσέθεσε.

Αναφορικά με την ερώτηση των 11 βουλευτών της ΝΔ στον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, για τα «κόκκινα δάνεια», ο κ. Μαρινάκης διέψευσε κάθε σενάριο περί «αντάρτικου», αναφέροντας ότι «κάποιοι ανακάλυψαν ξαφνικά τη δουλειά που κάνει μια καλά οργανωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών. Βασική βουλευτική υποχρέωση είναι να απευθύνονται ερωτήσεις στους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς για θέματα σημαντικά».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι την πρώτη τετραετία της ΝΔ υποβλήθηκαν στη βουλή συνολικά 3.784 ερωτήσεις από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Μέχρι στιγμής κατά τη δεύτερη θητεία έχουν υποβληθεί σε αυτήν την κατηγορία αντιστοίχως 624, άρα αθροστικά ξεπερνούν τις 4.000 αυτά τα 5 χρόνια.

«Με τον τρόπο αυτόν δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθούμε μέσω αυτού του βήματος του δημοσίου λόγου το πολύ σημαντικό θέμα των "κόκκινων" δανείων και να προβάλλουμε την πολιτική μας και ό,τι έχουμε ψηφίσει όλο αυτό το διάστημα. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που μείωσε τα "κόκκινα" δάνεια από το 40% το 2019 στο 7,5%. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 92,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019 και το 2024 ανέρχονται σε 72,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η κυβέρνηση που ψήφισε μια σειρά από ανακουφιστικά μέτρα για τους ευάλωτους, όπως την υποχρεωτική εφαρμογή του εξωδικαστικού συμβιβασμού».

Πηγή: skai.gr

