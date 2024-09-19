Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι «επεκτείνει τον πόλεμο στο Λίβανο», μετά το κύμα εκρήξεων σε φορητές συσκευές. «Διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ αρχίζει σταδιακά να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός στη διάρκεια συνέντευξής του στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TRT που μεταδόθηκε απ' ευθείας.

«Η κλιμάκωση στην περιοχή είναι ανησυχητική. Έχουμε φθάσει στο σημείο όπου, μπροστά σ' αυτές τις όλο και πιο προκλητικές επιχειρήσεις, το Ιράν, η Χεζμπολάχ και τα στοιχεία που πρόσκεινται σ' αυτούς δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αντιδράσουν», προειδοποίησε ο Φιντάν. Ο τούρκος υπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες, Τετάρτη, στο Αμμάν, προειδοποίησε ότι «η Ιορδανία δεν εννοεί να μείνει σιωπηλή μπροστά στα ισραηλινά τετελεσμένα, πράγμα που είναι επίσης ανησυχητικό».

«Υπάρχει κίνδυνος πολέμου με εμπλοκή της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και ολόκληρης της περιφέρειας», δήλωσε και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να βάλει ένα τέλος (στα ισραηλινά τετελεσμένα) πριν είναι πολύ αργά». «Η φανατική κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει μια στρατηγική που έχει στόχο να εξαλείψει όλες τις απειλές», κατήγγειλε. «Αυτή η τρέλα δεν ζημιώνει μόνο τους Παλαιστινίους. Υποθηκεύει επίσης το μέλλον των Ισραηλινών», σύμφωνα με τον ίδιο. Πρώην επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, της MIT, ο Φιντάν επισήμανε επίσης ότι η έκρηξη με τηλεχειρισμό συσκευών επικοινωνίας, βομβητών και γουόκι-τόκι, είναι «μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά από τις υπηρεσίες πληροφοριών». «Η διαφορά εδώ είναι ότι συνέβη σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το Ισραήλ διείσδυσε στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις αγορές της Χεζμπολάχ χάρη σε πληροφορίες από τεχνικά μέσα και από ανθρώπους», εκτιμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.