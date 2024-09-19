Πέντε ράτσες σκύλων με τα περισσότερα προβλήματα υγείας

Πέντε ράτσες σκυλιών που παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα υγείας – που εκτός από δαπανηρά, θα μπορούσαν να αποβούν και μοιραία, βυθίζοντας τους ιδιοκτήτες τους στην θλίψη – παρουσιάζει κτηνίατρος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Alex Crow - ο οποίος είναι ο επικεφαλής κτηνίατρος της Net Vet - μοιράστηκε τις απόψεις του σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik ToΚ, με τίτλο «Οι 5 ράτσες που δεν θα είχα ως κτηνίατρος».

@alex_thevet Here’s 5 dog breeds that I personally wouldn’t own as a veterinarian - I know this will be a controversial one but this is based on my years in clincial practice and seeing a wide range of different dogs with health issues; these breeds just seem to come in more often than others. Many of the reasons I wouldn’t have these breeds is due to their genetics and the way they have been bred. Many traits that we, as humans, consider cute such as flat faces or wrinkly skin lead to suffering of these animals. There should be more education around what taking one of these breeds of dog on involves. Please note that this is different to if I were ADOPTING one of these dogs. I would happily adopt one of these breeds of dog if I knew I could give it a better life and make adjustments for their genetic limitations. However, buying these breeds as puppies or breeding them just reinforces the issue - something that as a vet with animals welfare as a priority, I cannot get behind. No hate on these dogs! They didn’t ask to be born like this and every dog deserves to live a life free of suffering. But people should be more aware of what promoting the breeding of these dogs does for their welfare! ♬ original sound - Dr Alex Crow

Σε αυτό, σύμφωνα με τη New York Post - συμβουλεύει να μην αποκτήσουμε αυτούς τους τύπους σκύλων:

Σαρ Πέι

«Το ρυτιδιασμένο δέρμα της κινεζικής ράτσας είναι η πηγή πολλών προβλημάτων υγείας για το κουτάβι», λέει ο κτηνίατρος. «Παρότι πολλοί βρίσκουν τις ρυτίδες αξιολάτρευτες, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές δερματικές μολύνσεις, καθώς τα βακτήρια κολλάνε ανάμεσα στις πτυχές και φουσκώνουν», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη ράτσα χρειάζεται συχνά μια επέμβαση τύπου λίφτινγκ, που θα εμποδίσει τα βλέφαρά τους να κυλήσουν προς τα εμπρός,

Τα σκυλιά αυτά είναι, επίσης, επιρρεπή σε μολύνσεις των αυτιών - ως αποτέλεσμα των στενών ακουστικών καναλιών τους - ενώ υποφέρουν επίσης από μια πάθηση γνωστή ως «πυρετός Shar Pei».

Σκύλοι με πλατύ πρόσωπο

Οι σκύλοι με πλατύ πρόσωπο – όπως τα γαλλικά, τα παγκ και τα μπουλντόγκ – έχουν αναπνευστικές δυσκολίες, ενώ πάσχουν συχνά από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.« Αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη, καθώς συχνά απαιτούν μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, για να διορθωθεί η κατάστασή τους», είπε ο κτηνίατρος.

Υποφέρουν, επίσης, από λοιμώξεις του δέρματος και των αυτιών, αλλεργίες και είναι επιρρεπή σε προβλήματα με τη σπονδυλική τους στήλη. Παράλληλα, έχουν προβλήματα λόγω των διογκωμένων ματιών.

Γερμανικός ποιμενικός

Σύμφωνα με τον Crow, αυτά τα σκυλιά χρειάζονται έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής για να είναι ευτυχισμένα, που περιλαμβάνει άφθονη άσκηση και πνευματική διέγερση, η έλλειψη των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε άγχος και προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα.

Παράλληλα, εμφανίζουν συχνά δυσπλασία των ισχίων και των αγκώνων και άλλα προβλήματα των αρθρώσεων.

Μεγάλος Δανός

Ένας άλλος μεγάλος σκύλος, για τον οποίο προειδοποίησε ο κτηνίατρος, είναι ο μεγάλος Δανός, επειδή οι «ευγενικοί γίγαντες» είναι επιρρεπείς σε μια καρδιακή πάθηση, γνωστή ως διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Στα «μείον» αυτής της ράτσας είναι επίσης το μικρό προσδόκιμο ζωής λόγω του μεγάλου μεγέθους τους: ζουν 7 έως 8 χρόνια.

«Θα το έβρισκα απίστευτα δύσκολο να τους αποχαιρετήσω έπειτα από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν έχουν τόσο υπέροχο ταμπεραμέντο», δήλωσε.

Ντάτσχουντ

Η συγκεκριμένη ράτσα - λόγω του σχήματος των σκυλιών, με την μακριά πλάτη και τα κοντά πόδια - παρουσιάζει συχνά σοβαρά προβλήματα στην πλάτη. Είναι πιθανό, επίσης, να υποφέρουν από προβλήματα στις αρθρώσεις και από μια κληρονομική πάθηση των ματιών, γνωστή ως προοδευτική ατροφία του αμφιβληστροειδούς.

«Παρόλο που συχνά έχουν υπέροχες προσωπικότητες, το σχήμα του σώματός τους ευνοεί πολλαπλά προβλήματα υγείας. Μου ραγίζει την καρδιά να τα βλέπω να περνούν όλα αυτά, μόνο και μόνο εξαιτίας του τρόπου εκτροφής τους», είπε ο κτηνίατρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.