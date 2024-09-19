Τρία μεγάλα ματς από τη Ligue 1 έρχονται αυτή την αγωνιστική στον ΣΚΑΪ

Οι ματσάρες στη Γαλλία συνεχίζονται και την 4η αγωνιστική της Ligue 1! Η Νις την Παρασκευή υποδέχεται τη Σεντ Ετιέν, το Σάββατο η Ρεμς θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ την Κυριακή η Λιόν θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τη Μαρσέιγ.

Ξεκίνημα την Παρασκευή (20/09, 21:45) στο «Allianz Riviera» όπου η Νις θα υποδεχθεί τη Σεντ Ετιέν! Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 12η θέση και μετράνε μόλις τέσσερις βαθμούς μέχρι τώρα. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι είναι στην 16η θέση της βαθμολογίας με ένα τρίποντο και χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκολλήσουν από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι δυο ομάδες έχουν αγωνιστεί 122 φορές, η Νις έχει 45 νίκες, 28 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα και η Σεντ Ετιέν έχει 49 νίκες, ενώ τα γκολ είναι 165-178 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η Ρεμς το Σάββατο (21/09, 22:00) θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν! Οι γηπεδούχοι μετράνε δυο νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην κορυφή με το απόλυτο, μετρώντας 4/4.

Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 32 φορές, η Ρεμς έχει 7 νίκες, η Παρί 16, ενώ 9 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ είναι 42-65 υπέρ των Παριζιάνων.

Μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ (22/09, 21:45) στο «Παρκ Ολιμπίκ Λυών». Η Λιόν υποδέχεται τη Μαρσέιγ σε ένα κλασικό ντέρμπι, λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η Λιόν μετρά 4 βαθμούς μέχρι σήμερα και δεν έχει ξεκινήσει καλά, σε αντίθεση με τη Μαρσέιγ που είναι 2η και στο -2 από την πρωτοπόρο Παρί.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια, η παράδοση είναι ισορροπημένη. Η Λιόν έχει 40 νίκες, η Μαρσέιγ 34, ενώ 42 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Ισορροπία και στα τέρματα με 177-174 υπέρ των γηπεδούχων.

