Στην τελική ευθεία προς τον σχηματισμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Μισέλ Μπαρνιέ δείχνει να έχει εισέλθει η Γαλλία, όπου εμφανής είναι ωστόσο, 70 ημέρες μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η πολιτική δυστοκία. Τα περισσότερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «διάσταση απόψεων» ανάμεσα στον πρόεδρο Μακρόν και τον Μπαρνιέ, αναφορικά τόσο με την σύνθεση της νέας γαλλικής κυβέρνησης όσο και με την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει.

Κύκλοι του Ελιζέ διέψευσαν πάντως τα περί διάστασης απόψεων ενώ από το περιβάλλον του Μισέλ Μπαρνιέ ανακοινώθηκε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των διαβουλεύσεων που εδώ και καιρό διεξάγει ενόψει του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Ειδικότερα η εφημερίδα Figaro αναφέρεται σε ασυμφωνία μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του πρωθυπουργού ως προς τις «ισορροπίες» της νέας κυβέρνησης επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι Μακρονιστές επικρίνουν τον Mπαρνιέ ότι θέλει να αυξήσει τους φόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Πρωθυπουργός φέρεται να αντιπαρατέθηκε στην ακαμψία του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην επιθυμία του να επιβάλει ορισμένα ονόματα απερχόμενων υπουργών. Στο ίδιο μήκος κύματος η εφημερίδα Les Échos αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις της παράταξης Μακρόν με το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων (LR) ενόψει της συγκρότησης της νέας κυβέρνησης γνώρισαν αιφνίδια ένταση τις τελευταίες ώρες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι Μακρονιστές δεν κρύβουν τους φόβους τους να δουν μια κυβέρνηση σημαδεμένη από το LR και τους εαυτούς τους να υποβιβάζονται στο παρασκήνιο.

Πέρα από το ζήτημα της σύνθεσης της κυβέρνησης υπάρχει και αυτό του προϋπολογισμού για το 2025, σημειώνει η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι χθες, Τετάρτη, ο Μισέλ Μπαρνιέ έκανε λόγο για «πολύ σοβαρή δημοσιονομική κατάσταση». Τέλος η εφημερίδα Le Monde αναφέρει ότι υπό την πίεση της ακροδεξιάς, η ιδέα της αναβίωσης ενός ad hoc υπουργείου Μετανάστευσης κερδίζει έδαφος στη νέα κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

