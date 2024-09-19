Στη δέσμευση της περιουσίας και των 16 εμπλεκομένων στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Επιπλέον η Αρχή θα διενεργήσει και αυτοτελή έλεγχο στο οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, θα προβεί σε οικονομική ανάλυση όλων των οικονομιών δραστηριοτήτων τους των τελευταίων ετών.
Σημειώνεται ότι σήμερα απολογούνται ακόμη 9 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στην υπόθεση.
Ήδη στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν χθες, και φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.
Οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.
Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μισέλ», ο οποίος κατά τη δικογραφία διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε πιάτσες τοξικομανών.
Ακόμη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβρισκε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων και παρουσιαζόταν κατά περίπτωση, ως ιατρός ή βοηθός ιατρού, ανάλογα σε ποιον απευθυνόταν.
Οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.
Από νωρίς το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
