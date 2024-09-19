Λογαριασμός
Δεσμεύεται η περιουσία και των 16 εμπλεκόμενων στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Σήμερα απολογούνται ακόμη 9 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στην υπόθεση   

EΟΠΥΥ

Στη δέσμευση της περιουσίας και των 16 εμπλεκομένων στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ  προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,  Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Επιπλέον η Αρχή θα διενεργήσει και αυτοτελή έλεγχο στο οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, θα προβεί σε οικονομική ανάλυση όλων των οικονομιών δραστηριοτήτων τους των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι σήμερα απολογούνται ακόμη 9 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στην υπόθεση.

Ήδη στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν χθες, και φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.  
Οι υπόλοιποι 6  κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας που οδηγήθηκε στη φυλακή φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.

Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μισέλ», ο  οποίος κατά τη δικογραφία διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε πιάτσες τοξικομανών. 

Ακόμη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβρισκε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων και παρουσιαζόταν  κατά περίπτωση, ως ιατρός ή βοηθός ιατρού, ανάλογα σε ποιον απευθυνόταν. 

Οι υπόλοιποι 6  κατηγορούμενοι  που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι,  οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.

Από νωρίς το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

TAGS: ΕΟΠΥΥ απάτη περιουσιακά στοιχεία
