Στη δέσμευση της περιουσίας και των 16 εμπλεκομένων στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Επιπλέον η Αρχή θα διενεργήσει και αυτοτελή έλεγχο στο οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, θα προβεί σε οικονομική ανάλυση όλων των οικονομιών δραστηριοτήτων τους των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι σήμερα απολογούνται ακόμη 9 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στην υπόθεση.

Ήδη στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν χθες, και φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.

Οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μισέλ», ο οποίος κατά τη δικογραφία διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε πιάτσες τοξικομανών.

Ακόμη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβρισκε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων και παρουσιαζόταν κατά περίπτωση, ως ιατρός ή βοηθός ιατρού, ανάλογα σε ποιον απευθυνόταν.

Από νωρίς το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Πηγή: skai.gr

