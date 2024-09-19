Η Ελβετία ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου αυτής της χρονιάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Χρειάστηκαν 12 χρόνια για να αυξηθούν από τα 8 εκατομμύρια στους 9.002.763 οι μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα, η οποία χάρη στη στρατηγική της θέση στην καρδιά της Ευρώπης, την πολιτική της σταθερότητα, την οικονομία και το νόμισμά της βρίσκεται σε μια κατηγορία πολύ πιο επάνω από το δημογραφικό της βάρος.

Η πρώτη απογραφή το 1850 είχε καταγράψει 2,4 εκατ. κατοίκους.

Οι 4.528.314 από τους μόνιμους κατοίκους είναι γυναίκες και οι 2.442.402 από τον συνολικό αριθμό είναι ξένοι, δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού (26,7%).

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε κατά 1,7% το 2023 συγκριτικά με το 2022.

«Αυτή η δημογραφική αύξηση είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60», σημείωσε η στατιστική υπηρεσία, εξηγώντας ότι μεταξύ 2022 και 2023 «οι μεταναστεύσεις αυξήθηκαν πολύ».

Αυτό εξηγείται κυρίως από το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες, που κατέφυγαν στην Ελβετία για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή στη χώρα τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται, όπως και αλλού στην Ευρώπη, η γήρανση του πληθυσμού.

Αυτή η αύξηση του αριθμού των κατοίκων ανησυχεί το κόμμα της ριζοσπαστικής δεξιάς UDC, πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας, που στη μάχη του κατά της «μαζικής μετανάστευσης» ξεκίνησε μια δημοφιλή πρωτοβουλία: «Όχι σε μια Ελβετία 10 εκατ. κατοίκων».

Το κόμμα δεν διστάζει να δηλώνει ότι «παντού όπου αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη χώρα μας, αυτά σχετίζονται με τη δημογραφική πίεση μιας Ελβετίας με 9, ακόμα και με 10 εκατ. κατοίκους».

Ωστόσο, η Ελβετία συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη των 10 πιο ευτυχισμένων χωρών, σύμφωνα με τον κατάλογο που εκπονεί κάθε χρόνο ο ΟΗΕ, το ινστιτούτο ερευνών Gallup, το βρετανικό πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Wellbeing Research Centre. Η χώρα βρέθηκε στην 9η θέση για το 2023, συγκριτικά με την 4η το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

