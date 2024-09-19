Το 10χρονο αγόρι που δέχτηκε χθες επίθεση με μαχαίρι κοντά στο ιαπωνικό σχολείο του στην πόλη Σενζέν της Κίνας ήταν Ιάπωνας υπήκοος, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πατέρας του αγοριού είναι Ιάπωνας πολίτης, ενώ η μητέρα του Κινέζα υπήκοος, όπως είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λιν Σιάν, ο οποίος πρόσθεσε ότι η επίθεση είναι "μεμονωμένη" υπόθεση.

"Η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε επικοινωνία σχετικά με την υπόθεση", πρόσθεσε ο Λιν.

Το Πεκίνο εξέφρασε σήμερα τη «θλίψη» του για την τραγωδία αυτή τα κίνητρα της οποίας είναι ακόμη ασαφή.

A 10-year-old student attending a Japanese elementary school in China’s southern city of Shenzhen has died following a knife attack on the child's way to school on Wednesday. https://t.co/TY7XA1TXf0 — The Japan Times (@japantimes) September 19, 2024

«Η Κίνα εκφράζει τη θλίψη της για αυτό το ατυχές γεγονός. Θρηνούμε το θάνατο αυτού του μικρού αγοριού και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του», δήλωσε ο Λιν.

Ο μικρός μαθητής υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε χθες, Τετάρτη, από έναν άνδρα.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το θύμα δέχτηκε την επίθεση χθες στον δρόμο προς το σχολείο του στις 8 πμ. Ο 44χρονος ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη επιτόπου.

Το παιδί πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως είπε στους δημοσιογράφους η Γιαπωνέζα υπουργός Εξωτερικών Γιόκο Καμικάουα.

«Θεωρώ υπερβολικά σοβαρό το περιστατικό», είπε και πρόσθεσε: «Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν σε καμία χώρα. Αυτό που με θλίβει ακόμη περισσότερο είναι ότι αυτή η ειδεχθής ενέργεια διαπράχτηκε εις βάρος ενός παιδιού που πήγαινε στο σχολείο».

Η Ιαπωνία έχει ζητήσει από την Κίνα να της παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις για το περιστατικό και να λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, είπε η ίδια.

Χθες τη νύχτα, μετά τον θάνατο του παιδιού, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Μασατάκα Οκάνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας στην Ιαπωνία Γου Σιανγκάο για να του εκφράσει τη "σοβαρή ανησυχία" του.

Το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο της Ιαπωνίας έχει ζητήσει από την ιαπωνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της στην περιοχή, όπως ανακοινώθηκε.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά την επέτειο ενός περιστατικού του 1931 που είχε οδηγήσει σε πόλεμο την Κίνα με την Ιαπωνία.

Αυτή είναι η δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται κοντά σε ιαπωνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κίνα τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούνιο ένας άνδρας επιτέθηκε σε λεωφορείο το οποίο χρησιμοποιούσε ιαπωνικό σχολείο στην πόλη Σουζού στα ανατολικά της χώρας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας υπήκοος Κίνας ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει με το σώμα του τη Γιαπωνέζα μητέρα και το παιδί της.

Χθες, εξάλλου, κινεζικό αεροπλανοφόρο εισήλθε για πρώτη φορά στα ιαπωνικά χωρικά ύδατα-- το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά στρατιωτικών ελιγμών που προκάλεσε τη διαμαρτυρία του Τόκιο προς το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

