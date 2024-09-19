Έξι έφηβοι χτύπησαν έναν 15χρονο για ασήμαντη αφορμή καταγράφοντας τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Πρόκειται για συνομήλικους του θύματος, ενώ το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης έξω από Λύκειο του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Αφορμή φαίνεται να στάθηκαν κάποια μηνύματα που αντάλλαξε νωρίτερα ο παθών με δύο εκ δραστών. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε.

Οι έξι έφηβοι συνελήφθησαν και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

