Πλημμύρες σαρώνουν την Νότια Κορέα: Στους 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Τα πτώματα οκτώ ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια σήραγγα πλημμυρισμένη έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Νότια Κορέα εντοπίστηκαν σήμερα, όπως ανακοίνωαν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών σε 35.

Ο Σέο Τζέονγκ-ιλ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της δυτικής Τσεονγκτζού, είπε ότι περίπου 15 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, εκτιμάται ότι έχουν βυθιστεί μέσα σε υπόγεια διάβαση της πόλης λίγο μετά την υπερχείλιση του φράγματος ενός γειτονικού ποταμού εξαιτίας των χθεσινών σφοδρών βροχοπτώσεων.

Floods and landslides submerged roads and homes across South Korea, killing at least 26 people and leaving 10 others missing as of late Saturday, officials said. https://t.co/ZLK3teicqz pic.twitter.com/j1QLYoFdWx

Powerful monsoon rains swept across South Korea, burying homes, knocking down trees, canceling flights and trains, and cutting power to thousands of residents, officials said on Saturday. The downpour left at least 22 people dead and 14 others missing. https://t.co/T1adIIR3PD