Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή των πληγμάτων κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, με εκρήξεις να σημειώνονται σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις, χωρίς, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, να έχουν προκληθεί ζημιές στον αντιδραστήρα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε το Σάββατο ότι ένα βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει πρόσφατες επιπτώσεις από στρατιωτικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ίδια η εγκατάσταση δεν υπέστη ζημιές.

Ο πυρηνικός οργανισμός του ΟΗΕ ανέφερε ότι η επιβεβαίωση βασίζεται σε ανεξάρτητη ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων και σε λεπτομερή γνώση της περιοχής, προσθέτοντας ότι ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε μόλις 75 μέτρα από την περίμετρο του χώρου.



Πηγή: skai.gr

