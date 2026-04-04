Βλήμα έπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ - Ένας νεκρός

Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι το άτομο που σκοτώθηκε ανήκε στο προσωπικό ασφαλείας του εργοστασίου και ότι προκλήθηκαν ζημιές σε ένα από τα παρακείμενα κτίρια της εγκατάστασης.

Το πρακτορείο Tasnim σημειώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας λόγω της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.