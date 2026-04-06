Ισραηλινές επιδρομές σε τρία αεροδρόμια της Τεχεράνης

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια νυχτερινών πληγμάτων σε τρία αεροδρόμια στην περιοχή της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα είχαν στόχο να πλήξουν την ιρανική Πολεμική Αεροπορία και την αεροπορική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης.

בתקיפה נרחבת בשדות התעופה בטהרן: צה״ל תקף עשרות מטוסים ומסוקים של חיל האוויר האיראני



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן.



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו… pic.twitter.com/PnHmSmRZva — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2026

Δεκάδες μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και υποδομές «που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς» στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ και σε δύο μικρότερους αεροδιαδρόμους στην ίδια περιοχή.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε διαδρόμους προσγείωσης και πύργους ελέγχου στα αεροδρόμια, καθώς και εργοστάσιο της IΔύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης που κατασκεύαζε drones.



Πηγή: skai.gr

