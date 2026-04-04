Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν 4 φορές τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

«Οι σημερινές επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή»

Μπουσέρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Μπουσέρ χτυπήθηκε τέσσερις φορές, επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλειά της -ειδικά σε σύγκριση με την προσοχή που δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο  Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι σημερινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Πυρηνικός σταθμός Κρίση στη Μέση Ανατολή Αμπάς Αραγτσί ΗΠΑ Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark