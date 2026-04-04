Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν 4 φορές τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Μπουσέρ χτυπήθηκε τέσσερις φορές, επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλειά της -ειδικά σε σύγκριση με την προσοχή που δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι σημερινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

