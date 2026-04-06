Πάλι απεργούν οι ειδικευόμενοι του NHS στη Βρετανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από την Τρίτη ξεκινά απεργία έξι ημερών των εκπαιδευόμενων γιατρών του NHS στην Αγγλία και Ουαλία, με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση των μισθών.

Πρόκειται για την 15η απεργία σε διάστημα τριών ετών, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ προσωπικού του NHS και κυβέρνησης μετά την πανδημία.

Οι κινητοποιήσεις συμβαίνουν σε μια κρίσιμη περίοδο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επηρεάζοντας σημαντικά τους ασθενείς που βρίσκονται στη μέση των συγκρούσεων.

Πρόκειται για την 15η κινητοποίηση σε διάστημα μόλις τριών χρόνων. Και είναι πολύ περισσότερες οι κινητοποιήσεις, αν αναλογιστεί κανείς την περίοδο λίγο μετά την πανδημία, επί κυβέρνησης Μπόρις Τζόνσον, όταν όλοι θεωρούσαν ότι το προσωπικό του NHS και κυβέρνηση είχαν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις.



Το ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται αποδεικνύει πόσο έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Αγγλίας (NHS) Αγγλίας και Ουαλίας. Από αύριο Τρίτη λοιπόν στις επτά το πρωί και για έξι ημέρες, μέχρι τη Δευτέρα 13 Απριλίου στις επτά, δεκάδες χιλιάδες ειδικευόμενοι ιατροί θα βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας και τους ανεπαρκείς μισθούς, όπως υποστηρίζουν.

Το τελεσίγραφο που απορρίφθηκε

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δώσει τελεσίγραφο 48ωρών για την ανάκληση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είχε προτείνει αυξήσεις μέχρι 35% σε βάθος τριετίας, ενίσχυση του αριθμού θέσεων ειδικευόμενων ιατρών, αλλά και επιπλέον επιδοτήσεις για δίδακτρα και εξετάσεις.



Οι προτάσεις απορρίφθηκαν από το βρετανικό συνδικάτο ιατρών (BMA) και μάλιστα χωρίς καν να τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις θέσεις του συνδικάτου, οι εκπαιδευόμενοι ιατροί ζητούν 26% αύξηση από φέτος, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό των τελευταίων ετών.



Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «απερίσκεπτη απόφαση», ενώ ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι η απόφαση είναι «απογοητευτική», υποστηρίζοντας όμως παράλληλα ότι στην προηγούμενη απεργία του Δεκεμβρίου το NHS κατάφερε να ανταπεξέλθει στο 95% των προγραμματισμένων υποχρεώσεών του.



Ο πρόεδρος της επιτροπής των ειδικευόμενων ιατρών του BMA Τζακ Φλέτσερ δήλωσε ότι «αν και πολλοί γιατροί θα καλύπτουν τα πόστα μας, σαφώς για να επωφεληθούν οι ασθενείς, αναγνωρίζουμε ότι είναι εξίσου εξουθενωμένοι και απογοητευμένοι όσο εμείς».

Αυξήσεις από αυτόν τον μήνα

Από αυτό το μήνα, έτσι και αλλιώς, θα υπάρξει αύξηση 3,5% ενιαία για όλους (γιατρούς και ειδικευόμενους) ενώ επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι ιατροί είναι οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση μισθού τα τελευταία δύο συναπτά έτη.



Οι εκπαιδευόμενοι ιατροί αποτελούν σχεδόν το μισό του ιατρικού δυναμικού του NHS, ενώ δύο στους τρεις είναι και μέλη του συνδικάτου BMA. Επίσημοι φορείς υποστηρίζουν ότι όσοι δεν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις θα εργάζονται κανονικά και καλούν τους Βρετανούς ασθενείς να έρθουν για τα προγραμματισμένα ραντεβού τους, εκτός αν ενημερωθούν για το αντίθετο.



Πηγή: Deutsche Welle

