FBI: Ανησυχεί για συντονισμένη επίθεση στις ΗΠΑ μετά το μακελειό στη Μόσχα

Το FBI ανησυχεί για την πιθανότητα οργανωμένης επίθεσης στις ΗΠΑ παρόμοιας με εκείνη που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα σε συναυλιακό χώρο στη Ρωσία και στοίχισε τη ζωή σε πολλές δεκάδες ανθρώπους, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων ο διευθυντής της υπηρεσίας.

«Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα μου στον χώρο της επιβολής του νόμου θα δυσκολευόμουν να βρω μια περίοδο με τόσο αυξημένο τον κίνδυνο ταυτόχρονα για τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Αλλά έτσι είναι σήμερα η κατάσταση», πρόκειται να πει ο Κρίστοφερ Ρέι στους βουλευτές στη διάρκεια συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό.

Η επίθεση της 22ας Μαρτίου σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα στοίχισε τη ζωή σε 144 ανθρώπους και ήταν η πλέον αιματηρή που έχει σημειωθεί στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ένα παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να επικαλεστεί αποδεικτικά στοιχεία, επιχείρησε να κατηγορήσει την Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανότητα κάποιο άτομο ή ολιγομελής οργάνωση να πραγματοποιήσει επίθεση έχοντας εμπνευστεί από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς στη Γάζα.

Αλλά το FBI ανησυχεί όλο και περισσότερο για μια πιο συντονισμένη επίθεση έπειτα από εκείνη στη Ρωσία, αναμένεται να πει ο Ρέι.

Ο Ρέι αναμένεται επίσης να ασκήσει πίεση στους βουλευτές να ανανεώσουν αμερικανικό πρόγραμμα παρακολούθησης που πρόκειται να λήξει αυτό τον μήνα, χαρακτηρίζοντάς το απαραίτητο εργαλείο κατά των εχθρών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

