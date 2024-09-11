Ο απολογισμός των θυμάτων του πλήγματος του τυφώνα Γιάγκι στο Βιετνάμ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 143 νεκρούς και τους 58 αγνοούμενους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Ασίας.

Κάπου 2.100.000 στέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Γεωργίας.

Οι αρχές δεν ξεκαθάρισαν αν ο απολογισμός αυτός συμπεριλαμβάνει τα θύματα νέας κατολίσθησης που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα πως έπληξε την επαρχία Λάο Κάι - οι αρχές εκεί ανέφεραν πως καταμετρούν 22 νεκρούς και άλλους τουλάχιστον 73 αγνοουμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

