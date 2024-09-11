Ο απολογισμός των θυμάτων του πλήγματος του τυφώνα Γιάγκι στο Βιετνάμ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 143 νεκρούς και τους 58 αγνοούμενους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Ασίας.
Κάπου 2.100.000 στέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Γεωργίας.
Οι αρχές δεν ξεκαθάρισαν αν ο απολογισμός αυτός συμπεριλαμβάνει τα θύματα νέας κατολίσθησης που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα πως έπληξε την επαρχία Λάο Κάι - οι αρχές εκεί ανέφεραν πως καταμετρούν 22 νεκρούς και άλλους τουλάχιστον 73 αγνοουμένους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.