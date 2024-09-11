Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις του πρώτου debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις έφερε σε θέση άμυνας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Νέα Υόρκη, Χριστόδουλο Αθανασάτο, κερδισμένη φαίνεται να είναι η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος, δεδομένου μάλιστα ότι αυτό το debate θεωρήθηκε από πολλούς ως το πιο κρίσιμο να υποπέσει σε κάποιο σοβαρό σφάλμα, το οποίο όμως δεν έγινε. Παράλληλα, η γλώσσα του σώματός της θεωρήθηκε «presidential», καθώς σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε να πετυχαίνει τον σκοπό της να εκνευρίσει τον Τραμπ, ο οποίος δεν αποκόμισε αυτά που προσδοκούσε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς και αρθρογράφους, ο περίφημος Ματ Τρουτς, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, στην ιστοσελίδα του έβαλε μια φωτογραφία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου με τίτλο «The End» («Τέλος»).

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σχολίασε ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν «εξαιρετική» στη μάχη κόντρα στον Ρεπουμπλικανό πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου, απέναντι στον οποίο στάθηκε «ατρόμητη με σπουδαία προσωπικότητα», δείχνοντας να γνωρίζει άριστα τα θέματα.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέπεσε σε κάποιο λάθος, εκτός από ένα που κατά τη γνώμη των συντηρητικών, θα του κοστίσει: ο ισχυρισμός ότι οι μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο «τρώνε γάτες και σκύλους», πράγμα που αναγκάστηκαν να διαψεύσουν και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι του ABC News, κατόπιν επικοινωνίας με τις Αρχές της περιοχής.

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι εκπρόσωπος της εκστρατείας της Δημοκρατικής αντιπροέδρου και υποψήφιας για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης πως η πλευρά της θεωρεί ότι η Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αναμετρηθούν σε δεύτερη τηλεμαχία τον Οκτώβριο.

NEW from @jomalleydillon on HUGE debate win >>



"The American people got to see the choice they will face this fall at the ballot box: between moving forward with Kamala Harris, or going backwards with Trump....Vice President Harris is ready for a second debate. Is Donald Trump?" pic.twitter.com/zbkCCD8xPO — Ammar Moussa (@ammarmufasa) September 11, 2024

Από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το οποίο προτιμά η αμερικανική δεξιά, γνωστοποίησε πως ήδη πρότεινε να οργανώσει αυτό δεύτερη τηλεμαχία, τον Οκτώβριο, με επιστολές που απηύθυνε στις εκστρατείες των δύο υποψηφίων αμέσως μετά την πρώτη εκπομπή, η οποία προβλήθηκε από το ανταγωνιστικό ABC.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Washington Post καθόλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής μονομαχίας είχε βάλει 25 αναποφάσιστους ψηφοφόρους, τους οποίους μετά ρώτησε ποιον από τους δύο υποψηφίους θα ψήφιζε, με τους 23 να απαντούν «Κάμαλα Χάρις».

Τραμπ: «Ήταν η καλύτερη επίδοσή μου, παρά το ότι ήμασταν τρεις εναντίον ενός»

Πάντως, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία διαβεβαίωσε πως αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση που σημείωσε ποτέ σε τηλεμαχία μετά το τέλος της εκπομπής στην οποία αναμετρήθηκε με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, κατηγορώντας τους δυο συντονιστές του ABC ότι δεν φάνηκαν αμερόληπτοι, πως επέλεξαν πλευρά.

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE! — Trump on 𝕏 (@trump_repost) September 11, 2024

«Πιστεύω πως αυτό ήταν το καλύτερο μου ντιμπέιτ, ακόμη περισσότερο διότι ήταν τρεις εναντίον ενός!», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, μετά την εκπομπή.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η έβδομη τηλεμαχία του είδους στην οποία πήρε μέρος.

«Είδαμε ποιος έχει το όραμα να πάει τη χώρα μπροστά αντί να μας διχάζει» το μήνυμα Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση μετά την ολκλήρωση της τηλεμαχίας Χάρις-Τραμπ:



Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.



Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2 — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024

«Μετά το σημερινό ντιμπέιτ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κάμαλα Χάρις είναι η μόνη που είναι έτοιμη για πρόεδρος«, έγραψε με τη σειρά της στα social media και η Μισέλ Ομπάμα.



After tonight’s debate there should be no doubt – no room for discussion – @KamalaHarris is the only candidate in this race who is ready to be President.



I am once again urging everyone to roll up their sleeves and DO SOMETHING – phone bank, knock on doors, talk to any and… pic.twitter.com/wEm07dVYkR — Michelle Obama (@MichelleObama) September 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.