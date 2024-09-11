Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Κάμαλα Χάρις νικήτρια στη «μητέρα των μαχών» με τον Τραμπ - Οι πρώτες αναλύσεις για το κρίσιμο debate

Τεταμένο το κλίμα στην πρώτη τηλεμαχία μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ - Όλο το παρασκήνιο και οι «δολοφονικές» ατάκες

debate

Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις του πρώτου debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις έφερε σε θέση άμυνας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Νέα Υόρκη, Χριστόδουλο Αθανασάτο, κερδισμένη φαίνεται να είναι η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος, δεδομένου μάλιστα ότι αυτό το debate θεωρήθηκε από πολλούς ως το πιο κρίσιμο να υποπέσει σε κάποιο σοβαρό σφάλμα, το οποίο όμως δεν έγινε. Παράλληλα, η γλώσσα του σώματός της θεωρήθηκε «presidential», καθώς σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε να πετυχαίνει τον σκοπό της να εκνευρίσει τον Τραμπ, ο οποίος δεν αποκόμισε αυτά που προσδοκούσε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς και αρθρογράφους, ο περίφημος Ματ Τρουτς, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, στην ιστοσελίδα του έβαλε μια φωτογραφία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου με τίτλο «The End» («Τέλος»).

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σχολίασε ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν «εξαιρετική» στη μάχη κόντρα στον Ρεπουμπλικανό πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου, απέναντι στον οποίο στάθηκε «ατρόμητη με σπουδαία προσωπικότητα», δείχνοντας να γνωρίζει άριστα τα θέματα.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέπεσε σε κάποιο λάθος, εκτός από ένα που κατά τη γνώμη των συντηρητικών, θα του κοστίσει: ο ισχυρισμός ότι οι μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο «τρώνε γάτες και σκύλους», πράγμα που αναγκάστηκαν να διαψεύσουν και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι του ABC News, κατόπιν επικοινωνίας με τις Αρχές της περιοχής.

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι εκπρόσωπος της εκστρατείας της Δημοκρατικής αντιπροέδρου και υποψήφιας για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης πως η πλευρά της θεωρεί ότι η Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αναμετρηθούν σε δεύτερη τηλεμαχία τον Οκτώβριο.

Από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το οποίο προτιμά η αμερικανική δεξιά, γνωστοποίησε πως ήδη πρότεινε να οργανώσει αυτό δεύτερη τηλεμαχία, τον Οκτώβριο, με επιστολές που απηύθυνε στις εκστρατείες των δύο υποψηφίων αμέσως μετά την πρώτη εκπομπή, η οποία προβλήθηκε από το ανταγωνιστικό ABC.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Washington Post καθόλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής μονομαχίας είχε βάλει 25 αναποφάσιστους ψηφοφόρους, τους οποίους μετά ρώτησε ποιον από τους δύο υποψηφίους θα ψήφιζε, με τους 23 να απαντούν «Κάμαλα Χάρις».

Τραμπ: «Ήταν η καλύτερη επίδοσή μου, παρά το ότι ήμασταν τρεις εναντίον ενός»

Πάντως, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία διαβεβαίωσε πως αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση που σημείωσε ποτέ σε τηλεμαχία μετά το τέλος της εκπομπής στην οποία αναμετρήθηκε με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, κατηγορώντας τους δυο συντονιστές του ABC ότι δεν φάνηκαν αμερόληπτοι, πως επέλεξαν πλευρά.

«Πιστεύω πως αυτό ήταν το καλύτερο μου ντιμπέιτ, ακόμη περισσότερο διότι ήταν τρεις εναντίον ενός!», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, μετά την εκπομπή.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η έβδομη τηλεμαχία του είδους στην οποία πήρε μέρος.

«Είδαμε ποιος έχει το όραμα να πάει τη χώρα μπροστά αντί να μας διχάζει» το μήνυμα Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση μετά την ολκλήρωση της τηλεμαχίας Χάρις-Τραμπ:
 

«Μετά το σημερινό ντιμπέιτ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κάμαλα Χάρις είναι η μόνη που είναι έτοιμη για πρόεδρος«, έγραψε με τη σειρά της στα social media και η Μισέλ Ομπάμα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καμάλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Εκλογές 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark