Η Τέιλορ Σουίφτ, αμερικανίδα σταρ της ποπ μουσικής, ανακοίνωσε μέσω Instagram, μετά την τηλεμαχία ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, πως θα ψηφίσει τη Δημοκρατική υποψήφια για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, διότι «αγωνίζεται για υποθέσεις και δικαιώματα που πιστεύω», υπογράφοντας «άτεκνη γατομάνα».

Αυτό το τελευταίο σχόλιο είχε στόχο τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων Τζ. Ντ. Βανς, που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στη χώρα όταν χρησιμοποίησε τον όρο.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας, η οποία έχει τεράστια απήχηση στους νέους κάτω των 30, κάτω από φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με γάτα στην αγκαλιά, συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο «μου αρέσει!» μέσα σε 15 λεπτά, και ο αριθμός τους πλησίαζε γοργά τα τρία εκατομμύρια πριν από λίγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

