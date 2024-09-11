Ιράν στο πλευρό της Ρωσίας και Δύση κατά Τεχεράνης

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Ρωσία παρέλαβε νέους βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά η Ουάσιγκτον και πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει κατά της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες.

Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταδικάζουν έντονα και προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων κατά του ιρανικού κρατικού αερομεταφορέα Iran Air, σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις αλλά και στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων Ιρανών που κατηγορούνται πως διευκολύνουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Ρωσία. Όποια προοπτική επαναπροσέγγισης της Δύσης με τη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Ιράν πλέον μοιάζει απίθανη.

Από το Λονδίνο ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγο πριν επισκεφθεί το Κίεβο με τον Βρετανό ομόλογό του, τόνισε ότι οι Ρώσοι έχουν εκπαιδευτεί από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στη χρήση πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Όπως αναφέρουν αναλυτές οι πύραυλοι θα ενισχύσουν το οπλοστάσιο της Ρωσίας καθιστώντας την ικανή να μπορεί να χτυπά ουκρανικές πόλεις κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία ή σε περιοχές που ήδη ελέγχει και παράλληλα να αναπτύσσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία η παράδοση βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία αποτελεί «απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται τα περί μεταφοράς πυραύλων στη Ρωσία και κάνει λόγο για προπαγάνδα. Αντιστοίχως, στο παρελθόν, η Τεχεράνη αρνούνταν και την αποστολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed στη Μόσχα με συντρίμμια τους, όμως, να έχουν εντοπιστεί στην Ουκρανία.

Οι νέες εξελίξεις αναμένεται να σηματοδοτήσουν την έναρξη νέου γύρου πιέσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτρέψουν στο Κίεβο τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow, που έχουν παραλάβει από τη Βρετανία, για χτυπήματα βαθύτερα εντός της ρωσικής επικράτειας και όχι μόνο κατά των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών.

Ήδη ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας, Αντρέι Γέρμακ, υπογράμμισε ότι η επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν δεν είναι αρκετή και ζήτησε άδεια το Κίεβο να εξαπολύει πλήγματα βαθύτερα εντός της Ρωσίας.

Το θέμα δεν αποκλείεται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ αυτή την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, όταν οι δύο ηγέτες θα αξιολογήσουν τη στρατηγική της Δύσης για την Ουκρανία αλλά και αν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το νέο υπουργικό του συμβούλιο έχουν ένα αξιόπιστο σχέδιο για να κερδίσουν τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, στο πεδίο των μαχών, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κερδίζουν έδαφος στα ανατολικά της Ουκρανίας καταλαμβάνοντας ακόμη μία πόλη κοντά στην στρατηγικής σημασίας πόλη του Ποκρόφσκ στο Ντόνετσκ, ενώ το Κίεβο εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά της δυτικής Ρωσίας με 144 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ορισμένα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν σύμφωνα με αναφορές 38 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου.

Πηγή: skai.gr

