Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Θρίαμβο των Εργατικών και του Κιρ Στάρμερ και συντριπτική ήττα των Συντηρητικών και του Ρίσι Σούνακ δείχνουν τα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων τα οποία και επιβεβαιώνουν μέχρι τώρα τα exit poll.

O Κιρ Στάρμερ θα γίνει σήμερα ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, με το Κόμμα των Εργατικών να βρίσκεται σε τροχιά μιας μαζικής νίκης στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με το exit poll και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, που δείχνουν μία ιστορική ήττα για τους συντηρητικούς του Ρίσι Σούνακ.

Σε μία ακόμα ανανέωση της πρόβλεψης για το εκλογικό αποτέλεσμα προέβη στις 4.30 τοπική ώρα το BBC και ο επικεφαλής της δημοσκοπικής ομάδας καθηγητής Τζον Κέρτις.

Η νέα πρόβλεψη δίνει ξανά 410 έδρες στους Εργατικούς και τον Κιρ Στάρμερ, δηλαδή τον ίδιο αριθμό με το αρχικό exit poll. Οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ υπολογίζεται ότι θα αναδείξουν 144 βουλευτές, έναντι 131 βουλευτών στην αρχική εκτίμηση.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 58 έδρες (από 61 στο αρχικό exit poll), το SNP τις οκτώ (από δέκα) και το Reform UK υποχωρεί σημαντικά στις τέσσερις έδρες (από 13).

Τέσσερις έδρες αποδίδονται και στο Κόμμα Ουαλίας Plaid Cymru που κατεβάζει υποψηφίους μόνο στις 32 ουαλικές περιφέρειες.

Η εκτίμηση του exit poll των βουλευτικών εκλογών στη χώρα έχει περιγραφεί ως «πολιτικός μετεωρίτης», «τσουνάμι» και «πρωτοφανής κατάρρευση κυβερνώντος κόμματος» το οποίο και θα κατεβάσει αυλαία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους συντηρητικούς.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα για τους Εργατικούς μπορεί να μην συνιστά το μεγαλύτερο εύρος αυτοδυναμίας στη σύγχρονη ιστορία του βρετανικού κοινοβουλίου όπως προέβλεπαν κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι από τις ευρύτερες κοινοβουλευτικές νίκες που έχουν καταγραφεί και πλησιάζει την κορυφαία επίδοση του κόμματος που ήταν οι 418 έδρες που είχε κερδίσει το 1997 ο Τόνι Μπλερ.

Για τους Τόρις οι 144 βουλευτές θα ήταν η χειρότερη επίδοση στην ιστορία του κόμματος, δηλαδή κάτω από τους 156 βουλευτές των εκλογών του 1906. Οι αρχικοί υπολογισμοί δείχνουν πως το κόμμα δεν κατάφερε παρά να συγκρατήσει μόνο έξι στους δέκα ψηφοφόρους του.

Στις 2.30 ώρα Λονδίνου ο Κιρ Στάρμερ έφτασε στο κέντρο καταμέτρησης ψηφοδελτίων της περιφέρειάς του στο βόρειο Λονδίνο, την οποία και ξανακέρδισε με άνετη πλειοψηφία. Στην πρώτη του επινίκιο ομιλία του δήλωσε: «Σας υπόσχομαι αυτό: είτε με ψηφίσατε είτε όχι, θα υπηρετήσω κάθε άνθρωπο σε αυτή την περιφέρεια… Απόψε ο κόσμος εδώ και σε όλη τη χώρα μίλησε και είναι έτοιμος για αλλαγή. Εσείς ψηφίσατε, τώρα είναι ώρα για εμάς να ανταποκριθούμε».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του exit poll, τις έδρες τους χάνουν επίσης κορυφαία ονόματα του υπουργικού συμβουλίου του Ρίσι Σούνακ όπως ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς και ο υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Χαλκ. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Γκραντ Σαπς μετά την ήττα υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι έχουν «απογοητευτεί» από την αδυναμία των Συντηρητικών να λύσουν τις διαφορές τους κατ' ιδίαν. Την ονόμασε μάλιστα μια ατελείωτη σαπουνόπερα.

Παράλληλα, έχασε την έδρα της ηγέτιδα της Βουλής των Κοινοτήτων, Πένι Μόρνταντ. Πρόκειται για την πιο σημαντική απώλεια της νύχτας μέχρι στιγμής. Η Μόρνταντ η οποία είναι βουλευτής από το 2010, απομακρύνθηκε από την αμφισβήτηση των Εργατικών Αμλαντα Μάρτιν στο Portsmouth North. Η Μάρτιν έλαβε 14.495 ψήφους έναντι 13.715 ψήφων της Μόρνταντ

Αντίθετα, ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, Ρίτσαρντ Χόλντεν σημείωσε μια νίκη στο Basildon και το Billericay με μόλις 20 ψήφους.

Μία πολύ επιτυχημένη νύχτα φαίνεται ότι θα έχουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Το κόμμα του σερ Εντ Ντέιβιντ προβλέπεται από το exit poll ότι θα κερδίσει 61 έδρες, αγγίζοντας το κομματικό ρεκόρ των 62 εδρών.

Σημαντική επιτυχία φαίνεται επίσης ότι σημειώνει το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ Reform UK. Ο Νάιτζελ Φάρατζ εξελέγη βουλευτής του Κλάκτον με πλειοψηφία 8.405. Ο 60χρονος αμφιλεγόμενος πολιτικός μοιάζει να καταφέρνει εν τέλει να κερδίζει θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων για πρώτη φορά, με την όγδοη απόπειρα. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κήρυξε την έναρξη της «εξέγερσης απέναντι στο κατεστημένο».

Το κόμμα του κέρδισε την πρώτη έδρα στο Άσφιλντ με την επανεκλογή εκεί του επίσης αμφιλεγόμενου Λι Άντερσον, ο οποίος μεταπήδησε στο κόμμα του κ. Φάρατζ από τους Συντηρητικούς, στους οποίους ήταν αντιπρόεδρος.

Συντριβή εκτιμάται ότι θα υποστεί στη Σκωτία το μέχρι πριν από λίγα χρόνια κραταιό Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP), που σύμφωνα με το exit poll κερδίζει μόλις δέκα από τις συνολικά 57 έδρες της χώρας.

Οι Εργατικοί πάντως πιστεύεται ότι το πιθανότερο είναι να ηττηθούν στην περιφέρεια του Βορείου Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο, καθώς φαίνεται ότι την έδρα εκεί θα κρατήσει ο πρώην ηγέτης του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος κατέρχεται ως ανεξάρτητος μετά από την κόντρα του με τον Κιρ Στάρμερ.

Στα αξιοσημείωτα πρώτα επίσημα αποτελέσματα συγκαταλέγεται και η νίκη των Εργατικών στην περιφέρεια Ρότσντεϊλ έναντι του ακροαριστερού ηγέτη του Κόμματος Εργατών Τζορτζ Γκάλογουεϊ. Νέος βουλευτής αναδείχθηκε ο γνωστός πολιτικός δημοσιογράφος Πολ Βόου.

Αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα ανά περιφέρεια

ΤοSunderland South κέρδισε τον αγώνα και ανακοίνωσε πρώτο τα αποτελέσματα της βραδιάς δείχνοντας ένα σταθερό προβάδισμα των Εργατικών και μια τεράστια άνοδο για το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK. Το Εργατικό Κόμμα κατείχε την έδρα, όπως ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έκανε και το Reform UK του Νάιντζελ Φάρατζ φαίνεται να ξεπερνάει τους Συντηρητικούς κατέχοντας τη δεύτερη θέση. Η σκιώδης υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, επικράτησε και στη νικητήρια ομιλία της είπε ότι «οι καλύτερες μέρες μας βρίσκονται μπροστά μας» και πρόσθεσε ότι το κόμμα της θα είναι μια κυβέρνηση «υπηρεσιών», «με σκοπό» και «τροφοδοτούμενη από την ελπίδα».

Μεγάλη είναι και η νίκη των Εργατικών σε Blyth και Ashington. Ο Ίαν Λάβερι των Εργατικών είναι ο μεγάλος νικητής εκεί με 20.030 ψήφους. Δεύτερος έρχεται το Μεταρρυθμιστικό κόμμα με 10.857 ψήφους και τρίτοι οι Συντηρητικοί.

Προβάδισμα παίρνουν οι Εργατικοί και στην εκλογική περιφέρεια Washington & Gateshead South με πρώτο να έρχεται το Εργατικό Κόμμα και δεύτερο το Reform UK.. Η Σάρον Χότζσον επανεκλέγεται για τους Εργατικούς.

Στην εκλογική περιφέρεια Newcastle upon Tyne Central & West η εικόνα είναι και πάλι ίδια όπου επικρατούν οι Εργατικοί και ακολουθεί το Reform UK.

Στην εκλογική περιφέρεια Gateshead Central & Whickham και για άλλη μια φορά οι Εργατικοί έρχονται πρώτοι με τον Μαρκ Φέργκιουσον να έρχεται πρώτος και το Reform UK να ακολουθεί.

Οι Εργατικοί διατηρούν άνετα την έδρα τους στο Barnsley North ενω το Reform UK ακολουθεί.

Η Ρέιτσελ Ριβς των Εργατικών κερδίζει στο Leeds West & Pudsey με πλειοψηφία πάνω από 12.000. Τώρα είναι πολύ πιθανό να γίνει καγκελάριος του Κιρ Στάρμερ - και θα είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο. Στη νικητήρια ομιλία της, είπε ότι δεν ήθελε να προλάβει τα αποτελέσματα, αλλά ότι «αν ισχύουν όσα έχουμε δει μέχρι τώρα», ήταν ξεκάθαρο ότι ο κόσμος ψήφισε υπέρ της αλλαγής. «Έχουμε υποσχεθεί μέχρι το τέλος του χάους, να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για την ανοικοδόμηση της χώρας μας. Και θα το κάνουμε. Αναζητήσαμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε όχι για προσωπικό συμφέρον, αλλά για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον και να κάνουμε την εργασία αμειβόμενη».

Οι Εργατικοί κερδίζουν και το Swindon North από τους Συντηρητικούς με την συμμετοχή να φτάνει τι 60,3%.

Επίσης, ο Πολ Γουό του Εργατικού Κόμματος νίκησε τον Τζορτζ Γκάλουεϊ του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας στο Rochdale.

Πρωτιά για τους Εργατικούς και σε Widnes και Halewood. Ο Ντέρεκ Τουιγκ των Εργατικών έρχεται πρώτος με 23.484 ψήφους. 61,61%. Ακολουθεί ο Τζέικ Φράσερ του Reform UK αρκετά πίσω.

Η Λίλιαν Τζόουνς των Εργατικών κέρδισε το Kilmarnock και το Loudoun με περισσότερες από 19.065 ψήφους.

Μεγάλη είναι η νίκη των Εργατικών επίσης στις εξής εκλογικές περιφέρειες: Barrow & Furness, Thurrock, Scunthorpe, Broxtowe, Bishop Auckland, Tipton & Wednesbury, Wrexham, Rushcliffe, Dunbartonshire West, Paisley, Lothian East.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κράτησαν το Bath, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα με την Βέρα Χομπχάους να κερδίζει το 41,31% των ψήφων.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν επανεκλέγεται βουλευτής του Islington North ως ανεξάρτητος

Την ίδια ώρα, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών , επανεξελέγη βουλευτής του Islington North. Αφού του απαγόρευσαν να είναι υποψήφιος των Εργατικών, έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος και κέρδισε εύκολα τον αντίπαλό του στους Εργατικούς. Ο Κόρμπιν έλαβε 24.120 ψήφους και ο Εργατικός Πράφουλ Ναργκούντ έλαβε 16.874 ψήφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.